Anthropic zaplatí 31 miliard za urovnání žaloby spisovatelů kvůli tréninku chatbota

Dohodu nyní musí schválit federální soud v San Francisku. Podle žalobců se v případě, že dohoda bude schválena, bude jednat o dosud největší veřejně oznámené vymáhání autorských práv.
Soudce William Alsup naplánoval na pondělí slyšení, na kterém budou přezkoumány podmínky dohody.
Dohoda o urovnání mezi firmou Anthropic a spisovateli byla oznámena v srpnu, avšak bez jakýchkoliv podrobností. Dohoda se vztahuje asi na 500 tisíc knih, což znamená, že firma za každou knihu zaplatí autorům zhruba 3 tisíce USD (62,5 tisíce korun).
Spisovatelé Andrea Bartz, Charles Graeber a Kirk Wallace Johnson podali loni hromadnou žalobu na Anthropic. Tvrdili, že společnost nezákonně použila miliony knih k tomu, aby naučila svého AI asistenta reagovat na lidské podněty.
Soudce William Alsup v červnu rozhodl, že Anthropic směl určitým způsobem využít knih autorů pro trénink svého chatbota Claude. Současně ale zjistil, že firma porušila autorská práva tím, že uložila více než sedm milionů knih do centrální knihovny, která nebyla určena jen pro účely tréninku.
Soud měl začít v prosinci. Kdyby se firma podle odborníků nedohodla na mimosoudním urovnání, mohla by ji prohra v soudním řízení stát ještě více peněz.
Navrhovaná dohoda je první v řadě soudních sporů proti technologickým společnostem, včetně OpenAI, Microsoft a Meta Platforms, kvůli jejich použití materiálů chráněných autorskými právy k trénování generativních systémů AI.
Termínem generativní AI jsou označovány systémy, které na základě tréninku na obrovských množstvích dat dokážou vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele. Do povědomí široké veřejnosti se dostaly zejména díky chatovacímu systému ChatGPT, který vyvinula společnost OpenAI podporovaná Microsoftem.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023 a od té doby se stal konkurentem modelů jako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Google. Mezi investory patří mimo jiné společnosti Alphabet a Amazon.com. Tento týden ji investoři při novém kole financování ocenili na 183 miliard USD.