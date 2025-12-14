Ahmadovo kuře nebo Zus Coffee. V Malajsii roste obliba místních vzdoroznaček

Jan Dvořák
  12:00
Bojkot mezinárodních značek podnítil v Malajsii rozmach místních brandů. Přechod k lokálním značkám se zdá být trvalý, neboť zákazníci hledají alternativy kvůli údajné solidaritě s Palestinou. Tvrdí, že se k mezinárodním značkám už nevrátí. Domácí značky jako Ahmad’s Fried Chicken nebo Zus Coffee tak pokračují v expanzi a získávají na popularitě.

Po více než roční existence se značka Ahmad’s Fried Chicken – původně pouhý food truck – rozrostla na 35 prodejen po celé Malajsii. (12. prosince 2025) | foto: https://ahmads.com

Lailatul Sarahjana Mohd Ismailová založila v roce 2020 značku Ahmad’s Fried Chicken jako malého konkurenta řetězce McDonald’s. Stalo se tak poté, co začala bojkotovat americký řetězec kvůli jeho podpoře Izraele. Rozhodnutí podnítila rovněž touha jejích dětí po smaženém kuřeti, jednom z nejoblíbenějších produktů tohoto řetězce v zemi.

Mladá podnikatelka byla přesvědčená, že v zemi pravděpodobně existují tisíce, ne-li miliony dalších zákazníků, kteří touží po tomtéž, ale vyhýbají se mezinárodním značkám spojovaným s podporou Izraele nebo USA. Po více než roční existenci se značka Ahmad’s Fried Chicken – původně pouhý food truck – rozrostla na 35 prodejen po celé Malajsii. Do konce roku 2026 se jejich počet zvýší v zemi na přibližně 110, píše agentura Bloomberg.

Politika versus jídlo

V této jihovýchodní asijské zemi s 34 miliony obyvatel, z nichž asi dvě třetiny jsou muslimové, zákazníci podnítili boom místních značek. Například malajsijský řetězec kaváren Zuspresso, který měl v roce 2023 méně poboček než Starbucks, zdvojnásobil v loňském roce počet svých prodejen, zatímco Starbucks se zmenšil. Dnes je řetězec známý jako Zus Coffee největším dodavatelem kávy v Malajsii s více než 700 prodejnami, které prodávají dýňové latté s kořením i nápoje s příchutí místních surovin, jako je kokos anebo palmový cukr.

I když se vyhlídky na mírový plán na Blízkém východě zlepšují, zdá se, že přechod spotřebitelů k domácím alternativám má trvalý charakter. „Změna je trvalá,“ potvrzuje Adib Zalkapli, zakladatel poradenské společnosti Viewfinder Global Affairs, která sleduje trendy v jihovýchodní Asii. „Politika a konkrétně události v Palestině, jsou rozhodně hlavním faktorem, který vede spotřebitele k alternativním značkám,“ říká.

Malajsie, třetí nejbohatší země jihovýchodní Asie, se v posledních letech stala ohniskem propalestinských nálad. Premiér Anwar Ibrahim si díky své hlasité podpoře Hamásu získal přízeň mnoha muslimských voličů, kteří podporu Palestinců považují za náboženskou povinnost. Shromáždění na podporu palestinské věci přitahují tisíce lidí a na silnicích je běžně vidět nálepky Zachraňte Gazu. Země navíc nemá s Izraelem žádné diplomatické vztahy.

Podle odhadů výzkumné společnosti Mordor Intelligence se velikost potravinářského průmyslu v Malajsii do roku 2030 téměř zdvojnásobí na 27,5 miliardy dolarů. Jen pro srovnání, v USA překročí 1,5 bilionu dolarů. Ztráta zákazníků však má komerční důsledky, Malajsie totiž není jedinou zemí, která přehodnocuje svůj vztah ke globálním značkám.

Trump ohlásil dohodu mezi Izraelem a Hamásem. Začíná první fáze míru

Společnost Coca-Cola Icecek AS, která plní a prodává produkty na Středním východě, oznámila letos v létě kvůli bojkotům ztrátu podílu na trzích v Turecku i Pákistánu. V Indonésii, která má největší muslimskou populaci na světě, uzavřel franšízový provozovatel KFC v posledních dvou letech desítky prodejen, neboť zákazníci se vzdali jeho smaženého kuřete. Jakmile zákazníci přejdou na místní značky, mnozí z nich říkají, že se již nevrátí.

Malajsijská společnost Zus Coffee, která se na konci roku 2023 rozšířila i na Filipíny, od té doby otevřela pobočky v Thajsku, Singapuru a Bruneji. Firma si uvědomila, že nejen Malajsijci, ale i zákazníci v dalších zemích chtějí lokalizované a na míru šité produkty. Na Filipínách si například buduje loajalitu zákazníků prodejem kávových nápojů s příchutí ube neboli fialového jamu (Dioscorea alata). „Tuto rostoucí důvěru v místní značky se snažíme udržet,“ říká Venon Tian, provozní ředitel společnosti Zus.

Všechno, jen bez politických problémů

Samozřejmě ne každá místní značka, která založila své fungování na bojkotu, přežije. „Expanze se může zpomalit kvůli omezeným zdrojům,“ připouští Azizul Amiludin z malajsijského institutu ekonomického výzkumu. Zatímco spotřebitelé se nyní možná přiklánějí k místním značkám, tradiční firmy mají i nadále své dědictví a svou sílu. „Navzdory bojkotům, uzavření obchodů a prudkým ztrátám vyvolaným konfliktem v Gaze společnost stále pevně věří ve značku Starbucks,“ říká Sydney Lawrance Quays, generální ředitel společnosti Berjaya Food Bhd., která provozuje kavárny Starbucks v Malajsii. Dodává, že podnikání se postupně zotavuje.

Změní Izrael strategii? Co přinese smrt palestinského bojovníka proti Hamásu

Prozatím však domácí značky jako Ahmad’s Fried Chicken zažívají velký úspěch. Řetězec momentálně dosahuje měsíčního obratu přibližně 3 miliony ringgitů (asi 16 milionů Kč), což představuje vysokou návratnost investice 700 000 ringgitů (3 miliony Kč), kterou zakladatelé vložili do vybudování první kamenné prodejny v prosinci 2024.

„Pokud jde o mezinárodní fastfoodové značky, myslím si, že se k nim již nevrátím. Místní jsou stejně dobré,“ říká 41letý zákazník Faisal, který je také častým konzumentem kávy Zus. „Tady mají všechno, co nabízejí ostatní restaurace, jen bez politických problémů,“ uzavřel pro Bloomberg.

Ahmadovo kuře nebo Zus Coffee. V Malajsii roste obliba místních vzdoroznaček

