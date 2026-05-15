Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně

Autor: ,
  19:48
Agrární organizace Visegrádské skupiny (V4) vyzvaly Evropskou komisi, aby kvůli krizi v mlékárenství neprodleně spustila krizovou rezervu. Podle nich se v Evropě hromadí mléko, které mělo původně směřovat do Číny.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Žádají proto mimo jiné intervenční nákupy, stabilizaci vnitřního trhu nebo usnadnění exportu mimo Evropskou unii. Uvedly to ve společném prohlášení po jednání v Loučeni na Nymbursku.

Vývoz mléčných produktů z České republiky do Číny v roce 2021 činil zhruba 155 milionů korun, loni za prvních deset měsíců nedosáhl ani 5,5 milionu korun. Čínské úřady předloni v létě zahájily vyšetřování, které podle čínského ministerstva dospělo k závěru, že některé mléčné výrobky pocházející z EU byly dotovány, což způsobilo značné škody mlékárenskému průmyslu v Číně. Čína pak na dovoz mléčných produktů zavedla cla. Evropská komise to označila za neoprávněné a bezdůvodné.

Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě

Agrárníci upozornili, že hromadění mléka na evropském trhu, které mělo původně směřovat do Číny, vyvolalo krizi napříč kontinentem. Surovinu podle nich není komu prodávat za reálné ceny, zatímco náklady na produkci dále rostou.

„Pomyslné nůžky mezi náklady a výkupními cenami se neustále rozevírají, což dopadá na zemědělce všech velikostí, výrobních zaměření i právních forem. Situace se stává neudržitelnou a je třeba ji řešit na národní i evropské úrovni,“ uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Problémům podle agrárních organizací Visegrádské skupiny čelí také pěstitelé obilovin a olejnin, protože rentabilita jejich produkce dlouhodobě klesá. Ve společném prohlášení proto vyzvaly k okamžitým i dlouhodobým opatřením na úrovni EU, která povedou k omezení nadměrného růstu výrobních nákladů a regulatorní zátěže zemědělců. Chtějí i vytvoření zvláštního evropského fondu pro obtížně pojistitelná rizika zahrnující dopady klimatických změn, nákaz zvířat a rostlin i tržních šoků.

Stavějme rychle jako Čína, vyzval německý kancléř. Česko na nový zákon čeká

Diskutovalo se rovněž o budoucím víceletém finančním rámci na období 2028 až 2034 a o podobě Společné zemědělské politiky EU pro toto období. Agrárníci V4 nadále chtějí zachování silného zemědělského rozpočtu a skutečně společné, zjednodušené a předvídatelné politiky, která zároveň dokáže pružně reagovat na vývoj světových trhů.

„Současně požadují stejné podmínky pro dovoz potravin ze třetích zemí, jako jsou Ukrajina, státy sdružené v uskupení Mercosur nebo Austrálie, kterým Evropská unie prostřednictvím obchodních dohod stále více otevírá svůj trh,“ uvedli v tiskové zprávě.

K výzvě se vedle Agrární komory ČR připojili i zástupci Slovenské zemědělské a potravinářské komory, Národní rady zemědělských komor Polska a Maďarské agrární komory.

