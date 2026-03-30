Agent MI6 v čínském autě. Daniel Craig se stal ambasadorem luxusní značky

Jan Dvořák
  18:00
Prémiová luxusní značka Denza, která spadá pod čínskou automobilku BYD, zahájila novou marketingovou globální kampaň, jejíž hlavní tváří je britský herec Daniel Craig. Časově se kampaň shoduje s rozsáhlou mezinárodní expanzí značky, kterou v roce 2026 plánuje. Krok neušel pozornosti mnoha automobilových i filmových fanoušků.
daniel craig denza auto čína reklama ambasador

daniel craig denza auto čína reklama ambasador | foto: https://www.denza.com/eu

Denza/Yangwang U8
Kampaň podle firmy představuje další významný krok v rámci neustálého růstu značky, která přináší jedinečnou kombinaci pokročilých technologií, precizního řemeslného zpracování a elegantního designu, píše se na stránkách čínského výrobce.

Vlajkovou lodí značky Denza je model Z9GT. „Nejnovější globální kampaň představuje vzrušující okamžik pro tuto značku, která nadále rozšiřuje svou mezinárodní přítomnost. Chystaný model Z9GT představuje to nejlepší, co Denza momentálně nabízí, a spojuje v sobě pokročilé technologie, precizní řemeslné zpracování, špičkovou bezpečnost a sofistikovaný design,“ dodala automobilka.

Rozhodnutí o spolupráci s Craigem čínská firma učinila podle vlastních slov s cílem posílit přítomnost značky v Evropě a Latinské Americe.

„Představuje působivou kombinaci síly, elegance a autenticity. Tyto vlastnosti jsou v naprostém souladu s tím, co značka reprezentuje. V rámci našeho úsilí o vstup na trhy v Evropě, Latinské Americe, na Blízkém východě a v Africe jsme hrdí na to, že můžeme přivítat herce, jehož charisma a osobnost odrážejí ducha značky,“ stojí v tiskovém prohlášení výrobce.

James Bond musí zůstat mužem, shodují se Pierce Brosnan a Helen Mirrenová

Absurdní, říkají fanoušci

Zpráva o angažmá britského herce způsobila značný ohlas ve světě automobilových i filmových nadšenců, alespoň podle postů na sociálních sítích. Jejich reakce jsou rozporuplné.

Několik uživatelů nadnáší především otázku, jestli o tom herec vůbec ví. Jiní považují spolupráci za divnou a poukazují jak na kýčovitý vizuál, tak i na fakt, že logo čínské automobilky až příliš připomíná německé BMW. Výhrady padají i ke grafické stránce vizuálu. „Snad dokážete vytvořit lepší plakát než tenhle? Proč jsou od sebe tak daleko?“ ptá se jeden z nich.

Autogalerie týdne: Bondovský arzenál je v Praze, včetně rozstříleného astonu

Zvláště fanoušci bondovské série ve svých komentářích poukazují na absurditu celé spolupráce. Někteří si posteskli, že za peníze se dnes dá koupit všechno. „Agent MI6 v čínském autě? To zní jako povedená špionážní akce,“ napsal jeden z diskutujících.

Mnoho dalších však spolupráci chválí. „Úžasný herec, úžasné auto.“

To, že se z tváře Bonda spojovaného s vozy Aston Martin s motorem V12 stal Craig reprezentantem čínské značky elektromobilů, podle mnohých představuje v automobilovém světě obrovský kulturní posun. Craigovo zapojení je jasným signálem snahy vtisknout značce kultivovanější, na výkon zaměřený a celosvětově rozpoznatelný image.

Zároveň to ukazuje, jak agresivně se čínští výrobci automobilů posouvají do vyšší třídy, a to nejen co se týče výkonu a designu, ale i budování značky za pomoci populárních osobností.

Zásadnější otázkou však podle mnohých je, zda si nadšenci tuto změnu osvojí, nebo zda budou i nadále spojovat skutečný výkon a prestiž se zavedenými značkami.

Někteří odborníci zároveň upozorňují na to, že image se dá koupit rychleji než reputace. Skutečný „prémiový status“ se podle nich buduje roky, evropský zákazník je proto zatím opatrný.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

