Pro indického farmáře Masapalliho Venkateše se agáve stala nečekaným zdrojem příjmů. Na farmě dlouhé roky pěstoval hlavně rajčata a kukuřici, než ho v roce 2010 oslovili obchodníci se zájmem právě o agáve. Nabídka se mu zpočátku příliš nepozdávala, nakonec však souhlasil. Dnes svého rozhodnutí nelituje, upozorňuje BBC.
Zatímco v Mexiku zásobují výrobce tequily rozsáhlé plantáže modré agáve, v Indii se tato rostlina zatím ve velkém nepěstuje. Místní podnikatelé proto využívají především divoce rostoucí agáve roztroušené ve venkovských oblastech. Zájem o nápoje z této suroviny rychle roste.
Popularita tequily stoupá
Už dnes je patrné, že celosvětový trh s tequilou a mezcalem má hodnotu kolem 15 miliard dolarů, tedy asi 320 miliard korun. Toto číslo ale může dál růst. Podle výrobců roste indický trh s agávovými destiláty meziročně přibližně o 31 procent. „Tequila si v Indii získala popularitu teprve v posledních letech,“ říká Vikram Ačanta, zakladatel a provozovatel několika indických barů. Přestože podle něj whisky zůstane dominantním destilátem, popularita tequily může v dalších letech výrazně růst.
|
Cena mexické tequily prudce vzrostla, surovina pro ni nestačí dozrávat
Již zmíněný farmář Masapalli Venkateš dnes koordinuje síť farmářů a sběračů v okruhu téměř 100 kilometrů. Díky tomu dokáže dodávat dostatečné množství agáve do lihovarů, které jsou za surovinu ochotny platit vyšší ceny.
Sklizeň rostliny je však náročná a vyžaduje zkušenosti. „Sběrači musí přesně rozpoznat krátké období těsně před kvetením, kdy má rostlina nejvyšší obsah cukru. Načasování sklizně je tak mimořádně náročné,“ vysvětluje pro BBC Rakšaj Dhariwal ze společnosti Maya Pistola Agavepura.
Farmářům pomáhají i moderní technologie
Po sklizni začíná závod s časem. Agáve musí být dopravena do zpracovatelského závodu nejpozději do 24 hodin. Delší přeprava může způsobit nekontrolované kvašení cukrů, které znehodnotí surovinu i výslednou chuť destilátu. Situaci v Indii ale často komplikuje logistika, která není jednoduchá. Agáve se sbírá na rozlehlém území několika států, včetně Karnátaky, Maháráštry, Rádžasthánu a Ándhrapradéše.
Mezi průkopníky nového odvětví indické ekonomiky patří podnikatel Desmond Nazareth. Jeho společnost Agave India uvedla na trh první indický destilát z agáve už v roce 2011. „Začínali jsme experimenty v kuchyni. Po téměř dvanácti letech výzkumu vznikla první řemeslná palírna agáve v Indii,“ vzpomíná.
|
Evropané se zamilovali do tequily z Mexika. Na tamním trhu však chybí agáve
Dnes už Nazareth při rozvoji podnikání spoléhá i na moderní technologie. Pomocí satelitních snímků vyhledává oblasti s podobnými podmínkami, ve kterých by se agáve mohla úspěšně pěstovat. „Rostlina dozrává devět až třináct let. Pokud ji vysadíte na špatném místě, můžete přijít o celé desetiletí práce,“ upozorňuje.
Indie může konkurovat i Mexiku
Ne všichni však vidí budoucnost indické agáve bez problémů. Podnikatel Srí Harša Vadlamudi upozorňuje, že divoce rostoucí rostliny jsou geneticky nejednotné. To vede k rozdílům v obsahu cukru i množství vyrobeného alkoholu.
|
Půl miliardy litrů. Zájem o tequilu klesl, v Mexiku zůstalo nevypité „moře“
Přesto podle podnikatele Nazaretha existuje důvod k optimismu. „Pokud bude existovat dlouhodobá vize, mohla by se Indie stát významnou agávovou ekonomikou a teoreticky konkurovat i Mexiku,“ uzavírá pro BBC.