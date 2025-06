Ve městě Filabusi na jihovýchodě Zimbabwe jsou ulice plné vozů BMW X5 a Range Rover. Vyrůstají zde moderní domy, za které jejich majitelé platí v hotovosti. Whisky se v barech v městečku údajně prodává pouze po láhvích. Tříletý nárůst ceny zlata, která letos dosáhla rekordních hodnot, je znát na každodenní realitě celého státu, píše agentura Bloomberg.

Obchodní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž posílila jeho přitažlivost jako bezpečné komodity, to znamená že více než 700 000 drobných těžařů v zemi využívá svou šanci. Hrnou se do těžby zlata a následně pomáhají ekonomice, která se od přelomu století pere s hospodářskými otřesy.

V prvních pěti měsících letošního roku tito horníci téměř zdvojnásobili množství vytěženého kovu, které dodali do státní rafinerie. V porovnání s předchozím rokem ho letos vytěžili více než 11 tun, což zvýšilo příjmy země z vývozu vzácného kovu. Při současném tempu produkce zlata by země mohla letos z dodávek zlata získat o miliardu dolarů více než v roce 2024.

„Ceny jsou pro těžaře velmi příznivé a máme z toho velkou radost,“ říká Wellington Takavarasha, předseda rady pro drobnou těžbu a udržitelný rozvoj. „Letošní rok vypadá velmi dobře. Musíme této vlny využít.“

Nejde jen o Zimbabwe

Zlatá horečka se momentálně odehrává po celé Africe v dobrém i zlém. Ghana, největší producent na kontinentu, očekává, že do konce příštího roku zdvojnásobí hodnotu kovu, který získává od drobných těžařů, na 12 miliard dolarů. Etiopská centrální banka uvedla, že rekordní dodávky tohoto kovu zvyšují její rezervy. Ve východních regionech Demokratické republiky Kongo zase tlačí povstalecké skupiny na běžné občany, aby se zapojili do těžby a vydělali na prudkém růstu cen.

Pro zhruba 4 čtyři procenta obyvatel Zimbabwe, kteří se zabývají těžbou, je tato činnost životně důležitým zdrojem příjmů. V zemi, kde se po zpackané a násilné pozemkové reformě v roce 2000 propadl vývoz, se roztočila spirála hladomoru, hyperinflace a propadu měny, která trvá dodnes. Miliony občanů proto emigrovaly za ekonomickými příležitostmi do Jihoafrické republiky, Velké Británie a dalších zemí.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by zlatá horečka měla skončit. Kurs přiměl zimbabwskou centrální banku, aby za dodávky zlata platila v hotovosti a letos plánuje rekordní nákup 40 tun. V roce 2024 Zimbabwe vydělalo 2,5 miliardy dolarů, to je o 37 procent více než rok předtím. Ještě před několika lety by přitom většina produkce zlata skončila propašovaná za hranicemi.

Hennessy na podlaze

Pro drobné těžaře, jako je Mxolisi Dube, je růst cen zlata přínosem. Sám začal nelegálně těžit tak, že v pánvi proséval říční bahno. Díky vyšším cenám a spolupráci majitelů dolů, kteří začali na své pozemky zvát drobné těžaře, aby zvýšili produkci, se však jeho příjmy prudce zvýšily „Máme jistotu, že na konci měsíce něco dostaneme,“ říká Dube.

Pracovníci dolů využívají internetovou službu Starlink Elona Muska, aby mohli porovnávat ceny nabízené centrální bankou s celosvětovými referenčními cenami. „Vyšší ceny zlata jsou lepší pro všechny,“ říká Thulani Ndlovu, zastupující ředitel dolu. „Můžeme se také těšit na zvýšení platů.“

Přesto je těžba namáhavá práce. Horníci v podzemí rozbíjejí horninu krumpáči, lopatami ji nakládají do nakladače, který ji pak vytahuje na povrch. Během osmihodinových směn je jejich jedinou obživou maheu, nápoj z fermentované kukuřičné moučky.

Horníkům však nárůst cen změnil život a nikde to není tak patrné jako v Bekezele, předměstí Filabusi. Zde majitelé nemovitostí pilně stavějí cihlové domy obehnané elektrickými ploty a vybavené nádržemi na vodu a solárními panely. Městská rada musí horečnatě vyměřovat další pozemky pro obytné a komerční využití a u myček aut s pohonem 4x4 stojí fronty na opláchnutí prachu z okolní savany.

„V nálevnách je plno lidí“, kteří utrácejí velké částky, říká Thabo Mpofu, manažer jednoho z barů. Dodává, že viděl, jak si klienti kupují láhve koňaku Hennessy a vylévají je na zem, aby ukázali své bohatství.

Nic nás nezastaví

Přesto je kopání rudy s primitivním vybavením a omezenými bezpečnostními protokoly nebezpečná práce. Drobní horníci mají na svědomí 87 procent ze 186 úmrtí při důlních neštěstích v Zimbabwe, uvedla ve své poslední výroční zprávě hornická komora. Podle zpráv místních médií zemřeli koncem května čtyři horníci v dole poblíž Chegutu na severu Zimbabwe, když se na ně zřítila stěna zeminy.

Dokud však zlatá horečka trvá, je to pro těžaře, kteří se donedávna živili tábořením a rýžováním zlata v odlehlých divokých oblastech po dobu několika měsíců, zpráva, že je nic nezastaví.

„Vysoké ceny zlata znamenají, že mě již brzy uvidíte i v autě,“ říká těžař a otec čtyř dětí Dube. „Chci Toyotu Hilux 4x4 s motorem o objemu 2,7 litru,“ uzavírá podle Bloombergu.