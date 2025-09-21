Zatímco hustá ranní mlha ještě halí údolí v západougandském Mubushuru, sedmdesátiletá Joy Okwanjireová opouští svou chýši na kopci a vydává se na svou každodenní pouť. Na sobě má zelené šaty s fialovými vzory a v ruce drží desetilitrový kanystr. S přibývajícím věkem hůře slyší, bolí ji záda a navíc už utratila všechny životní úspory. Co se ale nezměnilo, jsou její pravidelné cesty pro vodu.
„Je to trochu obtížné, ale nemám na výběr,“ vysvětluje. Úzká stezka stoupá a klesá a ona občas máváním pravé ruky udržuje rovnováhu. Při sestupu z kamenitého kopce se zase přidržuje okolní vegetace. Cestou míjí ženy pracující na poli a prochází kolem zakaleného jezírka, kde nabírala vodu v minulosti. Teď už ale není dost čistá na to, aby se dala pít.
Po 27 minutách konečně dojde k potoku. Sestoupí na skalní římsu, ponoří žlutou nádobu a do hrdla pak místo zátky strčí zelený banán. Kanystr následně zvedne a položí si ho podélně na hlavu. Nejtěžší část cesty ji právě čeká...
Nošení vody coby ženský úděl
Příběh Joy Okwanjireové je pro subsaharskou Afriku typický. Data Světové banky ukazují, že nošení vody zůstává ve většině afrických zemí ryze ženskou záležitostí. Ve státech jako je Burkina Faso, Mozambik, Malawi nebo Jižní Súdán je ve více než 80 procentech rodin primárním „dodavatelem“ vody žena.
Některé vodní zdroje (studny, pumpy, zdroje) nejsou funkční, někdy kvůli špatné údržbě, vandalismu, nedostatku financí či lidského nezájmu. Důvodem nedostatku vody je také nedostatečná schopnost komunit platit za udržování infrastruktury.
Ani zlepšené zdroje vody však neznamenají vždy čistou vodu bez rizika. Kontaminace (např. fekální), sedimenty, přírodní či chemické znečištění jsou v zemi stále problémem. Některé domácnosti tak stále používají neověřené zdroje nebo dokonce povrchovou vodu (řeky, potoky), což s sebou nese zdravotní rizika.
Ne všechny africké země mají takové štěstí, že mají vodu poblíž. V tomto směru patří podle údajů Unicef a Světové zdravotnické organizace Uganda k těm nejproblematičtějším. Jen necelých deset procent lidí zde má vodu na svém pozemku a kolem třiceti procent stráví na cestě méně než půl hodiny. Asi čtvrtina to zvládne do hodiny a zhruba 35 procent potřebuje na cestu ke zdroji vody, čekání, naplnění nádob a cestu zpět více než hodinu. Podobně nepříznivá čísla vykazuje například i Niger, Etiopie či Somálsko.
Stáří je náročné
Po několika minutách chůze do strmého kopce si Okwanjireová kanystr sundá a položí před sebe. Sama se posadí do trávy, aby si na chvíli odpočinula. Unavená se cítí každých pár minut, proto se cestou domů zastaví ještě několikrát. „Někdy si přeji, abych měla někoho, kdo by mi pomohl,“ svěřila se. Mnoho starších Afričanů spoléhá na příbuzné, ale ona takovou možnost nemá.
Když byl její manžel ještě na živu, choval včely a v dobré sezoně dokázal prodat med i za 400 tisíc šilinků (2 400 korun). Teď, aby měla alespoň nějaký příjem, tká rohože. Ročně jich ale prodá jen šest až osm kusů a po odečtení nákladů jí každá vynese asi 3 000 šilinků (18 korun). Někdy si přivydělává i prací na zahradě svých sousedů.
„Stáří je náročné, potřebujete tolik věcí. Nemám peníze na to, abych si zašla k lékaři, natož abych měla vodní nádrž. Musím tedy denně chodit k potoku.“
„Jsem opravdu unavená. Velmi, velmi unavená,“ popisuje. Ví, že může přijít den, kdy už nebude schopná tuto cestu absolvovat. Co bude v tu chvíli dělat ale neví a řešit to zatím neplánuje. Zítra ji totiž čeká tato výprava znovu.