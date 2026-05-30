Súdánu hrozí další vlna hladomoru. Letošní sklizeň bude horší než loňská

Autor:
  15:00
Již několik měsíců trvající konflikt na Blízkém východě začíná mít výrazný vliv na africké země. Následky konfliktu pociťují například zemědělci v Súdánu, kteří varují před dramatickým omezením letošní výsadby plodin. Země přitom už třetím rokem sužuje občanská válka a miliony lidí se potýkají s akutním nedostatkem jídla.
Válka v Súdánu vyhnala na útěk miliony civilistů a vyžádala si více než 150 tisíc mrtvých. (23. listopadu 2025) | foto: Amr Abdallah DalshReuters

Súdán dlouhodobě patří mezi africké státy nejvíce závislé na dovozu hnojiv z Perského zálivu. Podle dat OSN pochází přibližně polovina těch používaných v zemi právě ze států Blízkého východu. Místní zemědělci se navíc současně potýkají i s prudkým zdražováním pohonných hmot, upozorňuje agentura Reuters.

„Teď už prakticky nevyděláváme vůbec nic. Veškerý zisk spolyká drahá nafta,“ říká súdánský farmář Bašír Ismáíl z oblasti jižního Omdurmánu, kde zemědělci využívají dieselová čerpadla k zavlažování polí.

Ceny pohonných hmot v zemi rostou také kvůli pokračující občanské válce. V kombinaci s tím, že hnojiva meziročně zdražila o 67 procent, se místní zemědělci dostávají do velmi složité situace. Paliva totiž proti loňskému roku podražila více než dvojnásobně.

Nejhorší humanitární krize na světě

Od dubna 2023 značnou část více než padesátimilionového Súdánu sužuje válka, která vypukla v důsledku mocenského boje mezi armádou této východoafrické země a polovojenskými RSF. OSN označuje konflikt za nejhorší humanitární krizi na světě. Své domovy během občanské války opustilo na 14 milionů Súdánců a přes 40 tisíc lidí v konfliktu podle OSN zahynulo.

Súdánská vláda navíc během občanské války výrazně omezila finanční podporu směřující do zemědělství. Farmářům tak chybějí peníze nejen na samotnou produkci, ale i na opravy poničených zavlažovacích systémů.

V regionech Kordofán a Dárfúr, kde nyní probíhají nejintenzivnější boje, se zemědělci navíc potýkají s rabováním a krádežemi zemědělské techniky, a to včetně traktorů. Výjimkou není ani vybírání výpalného. „Ozbrojené skupiny nám kradou úrodu a požadují po nás peníze,“ popsal farmář Mohamed Adam, který uprchl ze Západního Kordofánu do města El Obeid.

Nastupuje hladomor

Složitou situaci v Súdánu potvrzují i data OSN. Produkce obilovin v zemi klesla zhruba o čtvrtinu oproti období před vypuknutím války. Analytici navíc varují, že letošní sklizeň může být ještě výrazně slabší. „Celková produkce může klesnout minimálně o 40 procent,“ uvedl pro Reuters expert Sadig Elamin, který pracuje pro OSN.

Agentura Reuters zároveň upozorňuje, že v současnosti trpí v Súdánu hladem přibližně 19,5 milionu lidí, tedy více než 40 procent populace. Některé oblasti už podle OSN vykazují známky nastupujícího hladomoru. Pro většinu obyvatel země přitom zemědělství stále představuje hlavní zdroj obživy.

Súdán přitom dlouhodobě patří mezi země s výrazným zemědělským potenciálem a v minulosti přitahoval investice především ze států Perského zálivu. Rozvoj tamního zemědělství však opakovaně brzdily desítky let konfliktů, korupce a špatného hospodaření státu, uzavírá agentura Reuters.

