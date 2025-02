Na práci v Jihoafrické republice se stojí dlouhé fronty, místa nejsou

Třiadvacetiletá Maleshwane Lethabaová vyčerpaná letním horkem strávila minulý týden několik hodin ve frontě na severním předměstí Johannesburgu, aby se ucházela o jedno z 500 nabízených absolventských míst ve společnosti Cartrack Holdings.

„Zkoušela jsem to nesčetněkrát. Znamenalo by to pro mě všechno, kdybych tu práci dostala,“ řekla pro agenturu Bloomberg žena, která žije v městečku nedaleko Soweta v domácnosti se sedmi lidmi, z nichž pouze jeden má práci.

Prázdné sliby

Její příběh, kdy už přes dva roky bezvýsledně hledá práci, je v zemi zmítané hlubokou nerovností a s mírou nezaměstnanosti 32,1 procenta, typický a až příliš častý. Prezident Cyril Ramaphosa opakovaně označuje tvorbu pracovních míst za klíčovou prioritu. Pro mnohé nezaměstnané to však jsou jen sliby, které už slyšeli.

„Každý rok nám říkají, že se bude vytvářet více pracovních míst,“ řekla 27letá Jasmine Johnsonová, která je bez práce od chvíle, kdy před třemi lety přišla o zaměstnání. „Říkáte si, že tohle už jste slyšeli v tolika projevech.“

S více než dvanácti miliony lidí bez práce zůstává nezaměstnanost významnou překážkou. „Vysoká míra nezaměstnanosti v Jihoafrické republice je tikající časovanou bombou,“ říká makroekonom Keabetswe Mojapelo. Dlouhodobá nezaměstnanost tolika lidí má podle něj nepříznivý dopad nejen na ekonomiku, ale i na celou společnost.

Celostátní volby jsou naplánovány až na rok 2029, nálada v zemi se však může odrazit už v těch komunálních volbách příští rok. Trvale oslabený trh práce také zvyšuje tlak na sociální výdaje, což ministru financí Enochu Godongwanovi ztěžuje kontrolu veřejných financí.

Podle ekonoma Jee-A van der Lindeho ze společnosti Oxford Economics musí roční hospodářský růst dosáhnout tří procent, aby se míra nezaměstnanosti v zemi snížila trvale. Světová banka v úterý předpověděla pro rok 2025 růst ve výši 1,8 procenta, což je zlepšení proti předchozímu odhadu 1,3 procenta, ale varovala, že země bude muset dosáhnout pro snížení chudoby a nezaměstnanosti ještě lepších výsledků.

Podle Světové banky se jihoafrické ekonomice podařilo v letech 2019 až 2024 vytvořit pouze 526 tisíc pracovních míst, přičemž na trhu práce se nově objevilo 1,8 milionu lidí. Tento nepoměr přispěl k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15 až 24 let dosahuje téměř 60 procent, uzavírá agentura Bloomberg.