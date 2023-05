Maroko chce být energetická velmoc. Plánuje export elektřiny i do Evropy

Evropě hladové po energiích se možná otvírá cesta, jak pokrýt alespoň část své rostoucí spotřeby elektřiny. Energii z obnovitelných zdrojů by na kontinent chtěly dodávat marocké firmy. Díky výhodné poloze má africká země ambice vyrábět do roku 2030 více než polovinu své elektřiny ze zelených zdrojů a stát se tak důležitým hráčem na mezinárodní scéně. Pomoci by to mělo marocké ekonomice i snížení tamní nezaměstnanosti.