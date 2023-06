KOMENTÁŘ: Elektřina z Afriky? Nový plán je jen vlhký sen plný starých chyb

„Poznávám vás, přišel váš čas. Jen spad’ zvířený prach.“ To je kousek staré písničky od skupiny Fešáci. A co že ji vyvolalo z paměti? Zpráva o projektu společnosti Xlinks, která sní o tom, že v subsaharské Africe vybuduje sluneční a větrné elektrárny a vyrobenou elektřinu z nich bude dopravovat podmořským kabelem do Evropy, kterou tak zachrání před klimatickým kolapsem.