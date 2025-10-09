Ačkoliv investoři dlouhá léta africké státy opomíjeli, nyní se situace začíná měnit. Na tento rychle se rozvíjející kontinent se obrací především Čína, která má od byznysu zde velká očekávání. Země chce od afrických ekonomik pravidelně a dlouhodobě odebírat obrovské množství potravin. Zároveň sem začínají proudit nemalé investice, jak píše agentura Bloomberg.
V době, kdy v Bílém domě úřaduje nevyzpytatelný Donald Trump, se vládnoucí čínská strana snaží pracovat na náhradních dodavatelských řetězcích v oblasti potravin. Už v červnu čínský prezident Si Ťin-pching oznámil, že země zruší cla na dovoz ze všech afrických ekonomik, se kterými udržuje diplomatické vztahy. Následné měsíce skutečně potvrdily, že to Čína s Afrikou myslí vážně.
Během letních měsíců začala odebírat arašídy a kešu z Gambie, potése k tomu přidal i dovoz borůvek ze Zimbabwe či import etiopského sójového šrotu, který se využívá jako krmivo pro vepře a drůbež. Agentura Bloomberg ale upozorňuje, že tím čínské zemědělské plány v Africe ani zdaleka nekončí.
„Strategie Pekingu je jasná. Chce snížit aktuální politická rizika posílit své postavení v rozvojových regionech,“ upozorňuje analytik Christopher Beddor ze společnosti Gavekal Dragonomics.
Afrika nabízí tisíce hektarů orné půdy
Odborníci upozorňují na skutečnost, že Afrika nabízí tisíce hektarů ještě neobdělávané orné půdy. Kromě Číny se zde začínají ve velkém angažovat i další země. Obrovské investice zde momentálně míří kupříkladu z katarských fondů, a to rovněž do zemědělství, ale také do budování nové infrastruktury. Katar se podobně jako třeba Spojené arabské emiráty snaží v době klimatických změn zajistit dodávky potravin, a právě Afrika se pro tyto potřeby jeví jako ideální možnost.
Katar letos již investoval do rozvoje zemědělství v Ghaně 1,5 miliardy dolarů (asi 33 miliard korun). Díky tomu zde vznikne 2 500 pracovních míst. Katarské firmy plánují v zemi nové provozy i na výrobu hnojiv a další investice do výstavby silnic i další potřebné místní infrastruktury.
Velká očekávají od čínských investic má Angola
V rámci Afriky stojí však za zmínku i Angola. Čínská společnost Citic Construction zde totiž před nedávnem oznámila obrovskou investici do pěstování kukuřice a sóji na ploše 100 tisíc hektarů. Jiná čínská společnost Sinohydro Group zde bude za výhodných podmínek pěstovat obilí, které bude dovážet na domácí trh.
„Pro Angolu je to obrovská příležitost, kterou nesmíme promarnit,“ připomíná ministr zemědělství Isaac dos Anjos. Momentálním cílem země je zvýšit podíl zemědělství na angolském HDP do pěti let na úroveň 23 procent.
Ani Angola ale nesmí zapomínat na budování infrastruktury. Momentálně totiž i místní investory podobně jako v dalších afrických státech trápí nedostatek železnic, silničních komunikací a nedostatečný přístup k elektrické energii. Je ale patrné, že potenciál tato africká země má a je na Angole, zda jej skutečně využije, uzavírá Bloomberg.