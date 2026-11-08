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Bavlna rodinu nezachrání. Zákaz opia připravil afghánské farmáře o příjmy

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  13:00
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Pěstování pšenice afghánským zemědělcům sotva pokryje náklady a ceny bavlny...

Pěstování pšenice afghánským zemědělcům sotva pokryje náklady a ceny bavlny kvůli celostátnímu přebytku klesly zhruba o dvě třetiny. (25. října 2026) | foto: Reuters

Ceny bavlny v Afghánistánu kvůli celostátnímu přebytku klesly zhruba o dvě...
Sucho vyčerpalo většinu zásob sladké vody na polích, a ta ze studen je nyní tak...
Mohammad Dawood před svým domem v provincii Balkh v Afghánistánu (26. října...
Mohammad Dawood zatím zákaz pěstování opia dodržuje. V horších dnech si ale...
8 fotografií
Afghánští farmáři čelí existenční krizi. Vládnoucí hnutí Tálibán před čtyřmi lety zakázalo pěstování máku, jenže obilí nebo bavlna mají mnohem nižší výnosnost. Zemědělci tak zápasí s prudkým propadem životní úrovně, v zemi prudce přibývá podvyživených dětí. Někteří pěstitelé se tak i přes přísná opatření k máku a opiu vracejí.

Na stěnách domu Mohammada Dawooda stále visí koberce a ozdobná zrcadla odrážejí paprsky světla. Jsou to pozůstatky doby, kdy jemu a jeho rodině stačila k obživě jedna sklizeň máku ročně. Teď však osmadvacetiletý muž tráví celé dny na bavlníkových polích a jeho děti trpí podvýživou.

„Dařilo se nám dobře. V minulosti z Afghánistánu pocházelo přibližně 80 procent světové produkce opia, které se pak využívalo k výrobě morfinu a nelegálních drog,“ popsal Dawood agentuře Reuters.

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Před čtyřmi lety ale radikální hnutí Tálibán pěstování máku zakázalo, ve snaze získat mezinárodní uznání. Legální plodiny ovšem nejsou příliš výnosné, a tak se někteří zemědělci i přes přísná nařízení k opiu vracejí.

„Nemají prostě jinou možnost,“ říká Polleak Ok Serei, zástupce Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Dawood zatím zákaz dodržuje, v horších dobách si ale vydělá jen asi čtyřicetinu toho, co kdysi pěstováním opia.

Podle satelitních snímků se plocha osázená mákem proti minulému roku zčtyřnásobila a dosáhla přibližně 43 300 hektarů. Před neustálým dozorem zemědělci rostliny schovávají za zdmi či v obilných polích. Úroda letos podle odhadů vynesla 525 milionů dolarů, což je nejvyšší částka od roku 2018. Výjimkou byl pouze rok 2022, kdy nové nařízení způsobilo raketový nárůst cen.

Jak z toho ven?

Podle humanitárních organizací se v zemědělských oblastech Afghánistánu výrazně zhoršila ekonomická situace. OSN letos varovala, že podvýživa dětí dosáhla kritické úrovně v 10 z 34 afghánských provincií a příští rok by mohla vzrůst na čtrnáct. Přístup k potravinám omezují vysoké náklady a nízká výnosnost plodin.

„Počet podvyživených dětí přibývá. Mnoho rodin se snaží najít jiný způsob obživy, ale je to náročné,“ uvedla Salima Mohammadiová, zdravotní sestra ze střediska Alam Khil v provincii Balkh.

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Pokud by se zemědělci chtěli věnovat výnosnějším plodinám, jako jsou například ovocné stromy a ořechy, trvalo by několik let, než by měli vůbec co sklidit. Potřebovali by navíc spolehlivé zásobování vodou, což je dnes v Afghánistánu další problém.

„Sucho vyčerpalo většinu zásob sladké vody na polích, a ta ze studen je nyní tak slaná, že by úrodu zničila,“ říká 56letý zemědělec Gul Nazar. Pěstování pšenice ale sotva pokryje náklady a ceny bavlny klesly kvůli celostátnímu přebytku zhruba o dvě třetiny.

„Pokud by se životní podmínky mé rodiny zlepšily, k pěstování máku už bych se nevrátil. Když ale člověk začne mít hlad, udělá cokoli,“ uzavírá podle agentury.

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