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Aféra kolem Nvidie otřásá i Bílým domem. Trumpův ministr čelí ostré kritice

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  20:00
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Ministr obchodu Howard Lutnick v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Ministr obchodu Howard Lutnick v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025) | foto: AP

Howard Lutnick, šéf makléřské a investiční společnosti Cantor Fitzgerald, na...
Howard Lutnick, šér makléřské a investiční společnosti Cantor Fitzgerald, na...
Šéf Nvidie Jensen Huang při rozhovoru s médii (3. prosince 2025)
Šéf Nvidie Jensen Huang na setkání s novináři v Singapuru (6. prosince 2023)
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Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga přerostl v politickou aféru. Američtí zákonodárci nyní požadují vysvětlení, jak se vyspělé čipy mohly dostávat do Číny i navzdory vývozním omezením. Pod tlakem se ocitl i ministr obchodu Howard Lutnick, jemuž dokonce nyní hrozí vyšetřování.

Jensen Huang stál v čele Nvidie více než třicet let a patřil k nejvlivnějším osobnostem technologického průmyslu. Ve čtvrtek však nečekaně rezignoval poté, co vyšel najevo jeho milostný vztah s ženou, kterou americké úřady podezírají ze špionáže pro Čínu. Skandál se nyní přenesl i do Washingtonu, kde musí postup vlády Donalda Trumpa vysvětlovat její nejvyšší představitelé, píše agentura Bloomberg.

Údajná čínská špionka je spojena se singapurskou společností Megaspeed, kterou americké úřady prověřovaly kvůli možnému obcházení pravidel pro vývoz vyspělých čipů. Firma jakékoli pochybení odmítá. Prokázáno dosud nebylo ani podezření, že Huangová spolupracovala s čínskou rozvědkou.

„Je mi to už jedno.“ Jak vypadaly poslední hodiny šéfa Nvidie Jensena Huanga

Pozornost Kongresu se nyní obrací na ministra obchodu Howarda Lutnicka. Jeho úřad má totiž na starosti kontrolu vývozu citlivých amerických technologií. Zákonodárci chtějí zjistit, zda ministerstvo nepodcenilo bezpečnostní rizika a nakolik jeho rozhodování ovlivňovali představitelé Nvidie.

Trump dal souhlas. Opatření nepřišla

Podle portálu Axios dal prezident Donald Trump letos třikrát souhlas k zásahu proti firmám podezřelým z přeprodávání čipů Nvidia do Číny. Konkrétně v květnu, srpnu a začátkem listopadu. Ministr obchodu Howard Lutnick a jeho náměstek Jeffrey Kessler však podle zdrojů webu přijetí opatření odkládali.

USA se přitom snaží zabránit tomu, aby Peking získával technologie využitelné kupříkladu při vývoji vojenské umělé inteligence.

Na rychlejší postup údajně naléhali i další členové Trumpovy vlády. Kongres proto nyní zajímá, proč ministerstvo s kroky otálelo a zda tím nevystavilo americké technologie zbytečnému riziku.

Šéf Nvidie Huang rezignoval, zlomily ho milostné aféry. Firma hledá nástupce

„Chci, aby ministr Lutnick co nejdříve vypovídal před senátním bankovním výborem. Máme mnoho otázek a obav, které sdílejí republikáni i demokraté,“ uvedl republikánský senátor Jim Banks pro Fox News. Ministerstvo následně potvrdilo, že Lutnick je připraven před výborem dobrovolně vystoupit.

Pozornost se obrátila také na Úřad pro průmysl a bezpečnost BIS, který dohlíží na vývoz citlivých technologií. Jeho zaměstnanci podle Bloombergu dostali pokyn, aby veškeré požadavky týkající se Nvidie předávali přímo Kesslerovi.

Stalo se tak několik týdnů poté, co se na něj obrátil právník Nvidie Tim Teter s dotazem, zda měl BIS něco společného se zadržením Alice Huangové v Singapuru. Nvidia tvrdí, že Teter tehdy o jejím vztahu s Huangem nevěděl. Úřad jakékoli pochybení odmítá.

Trump ministra hájí

„Lutnick a Kessler musejí vysvětlit, proč dosud neodstranili mezery ve vývozních kontrolách,“ uvedla demokratická senátorka Elizabeth Warrenová. Podle ní je nutné zajistit, aby se americké technologie nedostávaly do rukou čínské armády.

Nvidia řeší budoucnost šéfa Huanga. Investoři se bojí, že bez něj AI boom zpomalí

Lutnick čelí kritice také kvůli svým vazbám na finanční společnost Cantor Fitzgerald. Tu dříve vedl a dnes v jejím vedení působí jeho synové. Někteří demokraté upozorňují na možný střet zájmů a podezírají rodinu, že může mít z ministrových rozhodnutí finanční prospěch. Lutnick přitom svůj vlastnický podíl před nástupem do vlády prodal v souladu se zákonem.

Podle lidí z okolí Bílého domu ministr už delší dobu ztrácí vliv. O jeho možném odchodu se mluvilo několikrát, ve funkci však nadále zůstává. Prezident Donald Trump mu i po Huangově rezignaci vyjádřil plnou důvěru, uzavírá Bloomberg.

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