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AfD chce jednat o návratu ruského plynu do Německa. Ve hře je i Nord Stream

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  10:34
V Magdeburku ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zorganizovala strana Alternativa...

V Magdeburku ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zorganizovala strana Alternativa pro Německo (AfD) svůj poslední mítink před volbami. Na fotografii je Tino Chrupalla. (5. září 2026) | foto: Reuters

Alice Weidelová ve štábu AfD (23. února 2025)
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová ve Spolkovém sněmu (9. září 2026)
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. (6. září 2026)
Spolupředsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla ve Spolkovém sněmu (9....
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Německá Alternativa pro Německo (AfD) a ekonomický zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev připravují schůzku, na níž chtějí jednat o obnovení dodávek ruského plynu do Německa. Setkání by se mohlo uskutečnit už v březnu příštího roku a mezi diskutovanými tématy má být také případné znovuotevření plynovodů Nord Stream.

Jednání by se podle jednoho ze zdrojů měli účastnit ruský vyjednavač Dmitrijev a spolupředsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Organizátoři údajně doufají také v účast amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Ti však podle Reuters o připravovaném žádné infomace nemají.

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Schůzka má navíc podmínku: nejprve by musel vzniknout rámec mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Organizátoři by podle agentury chtěli vytvořit platformu, na které by se potkali zástupci AfD, Ruska a Spojených států. Jako možná místa setkání se zmiňují Izrael, Spojené arabské emiráty nebo Indie.

Návrat k levnému ruskému plynu

AfD dlouhodobě prosazuje obnovení hospodářských vztahů s Moskvou a návrat ruských energetických surovin na německý trh. Weidelová v červnovém rozhovoru pro Reuters uvedla, že Německo by mělo ukončit bojkot ruské ropy a plynu. Levnou energii z Ruska označila za jeden z faktorů stojících za úspěchem německého průmyslu.

Právě energetika má být podle zdrojů jedním z hlavních témat připravovaného setkání. AfD by chtěla diskutovat také o obnovení provozu plynovodů Nord Stream, které před válkou zajišťovaly významnou část dodávek ruského plynu do Německa.

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Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 pocházela z Ruska více než polovina německého dovozu zemního plynu a přes třetinu dovozu ropy. Po invazi a následných sankcích se Německo od ruských dodávek odklonilo a muselo hledat jiné zdroje energie.

Nord Stream se navíc stal symbolem předchozí německé energetické závislosti na Rusku. Několik potrubí bylo v září 2022 poškozeno explozemi a od té doby nejsou v provozu.

AfD chce ukázat, že má plán

Pro AfD by případné jednání s Moskvou mělo význam i z domácího politického hlediska. Strana není součástí německé spolkové vlády, a případná dohoda by proto měla především symbolický charakter. Podle zdrojů Reuters chce AfD prostřednictvím schůzky ukázat voličům, že má vlastní představu o zahraniční politice, a zároveň kritizovat vládu Friedricha Merze za vysoké ceny energií.

AfD přitom v posledních týdnech zaznamenala výrazné volební úspěchy zejména ve východních spolkových zemích. V zářijových volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku získala 38,3 procenta hlasů a skončila první. V Sasku-Anhaltsku, kde se hlasovalo začátkem září, rovněž poprvé zvítězila v zemských volbách.

Právě Meklenbursko-Přední Pomořansko je přitom pro debatu o Nord Streamu symbolické. Plynovody z Ruska vstupují na německé území právě v této spolkové zemi.

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Kontakty AfD s Gazpromem proběhly již v minulosti. V červnu se Markus Frohnmaier, který je v AfD mluvčím parlamentní frakce pro zahraniční politiku, účastnil Putinovy ekonomické konference v Petrohradu. Tam se setkal i s generálním ředitelem Gazpromu Alexejem Millerem a Kirillem Dmitrijevem. Vyzval při té příležitosti k obnovení provozu plynovodu Nord Stream.

Závislost na Rusku

Proti případnému návratu ruského plynu se staví politici německých stran, které podporují pokračování současné energetické politiky. „Německo se nemůže znovu stát závislým na Rusku,“ řekl Reuters poslanec za Zelené Michael Kellner, který měl během předchozí energetické krize na starosti německou energetickou politiku. Podle něj by návrat k předchozímu modelu znamenal opakování chyb, které Německo podle něj během energetické krize stály desítky miliard eur.

Také poslanec za CDU Roderich Kiesewetter varoval, že případné obnovení Nord Streamu by představovalo bezpečnostní problém. Podle něj by takový krok mohl Německo znovu vystavit energetickému vlivu Moskvy a zkomplikovat jeho vztahy s evropskými spojenci.

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Naopak Americká obchodní komora v Moskvě návrh přivítala. Její prezident Robert Agee označil případné jednání za pozitivní a včasný krok, který by podle něj mohl vytvořit širší platformu pro diskusi o otázkách důležitých pro Německo, Rusko i další země.

Moskva kontakt s AfD vítá

Podporu kontaktům mezi AfD a Moskvou vyjádřil také Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Moskva vítá zájem AfD o dialog s Ruskem a zdůraznil rostoucí podporu této strany v Německu.

Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev, který vede ruský státní fond přímých investic a patří k Putinovým klíčovým ekonomickým poradcům, se v září v Moskvě setkal s americkými představiteli Witkoffem a Kushnerem. Právě jejich případné zapojení do budoucích jednání by podle organizátorů mohlo dát schůzce širší mezinárodní rozměr.

Proti návratu ruského plynu ale stojí nejen politické překážky. Jakékoli obnovení provozu Nord Streamu by muselo řešit také stav poškozené infrastruktury, evropské sankce a bezpečnostní otázky spojené s energetickou závislostí na Rusku. Samotné plánované setkání proto zatím neznamená, že se ruský plyn do Německa skutečně vrátí, uzavírá Reuters.

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