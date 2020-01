Leguán není asistenční zvíře. USA zpřísní předpisy pro přepravu mazlíčků

Poté, co se některým cestujícím osvědčil trik vydávat domácího mazlíčka za zvíře, které certifikovaně poskytuje svému majiteli emocionální podporu při obtížích při létání, se ministerstvo dopravy Spojených států rozhodlo zakročit.

Úřad ve středu uvedl v prohlášení, že zvýšený počet zvířat na palubě nahlodal „důvěru veřejnosti v asistenční zvířata“, a donutil aerolinky, aby věnovaly příliš mnoho času a energie situacím, kdy se v prostorách letišť objevilo netrénované zvíře, které chce jeho majitel dostat na palubu.

Nadále by asistenčními zvířaty mohli být jen psi, protože „mají schopnost plnit úkoly, zatímco se chovají spořádaně ve veřejném prostředí a nevadí jim přítomnost velké skupiny lidí,” uvádí ministerstvo dopravy USA v navrhované regulaci.



Zvíře pro emocionální podporu by tak už nemělo stejná práva jako asistenční zvíře. Jeho majitel by musel zaplatit poplatek a přepravovat ho tak, jako obyčejného domácího mazlíčka. To u většiny aerolinek znamená, že se zvíře musí vejít na klín cestujícího nebo pod sedačku. To by mohl být problém pro pasažéry, kteří si v minulosti do kabiny letadla vodili například minikoně.

Konec diskriminace pitbullů

Nová regulace by dovolila aeroliniím požadovat po cestujících se zvířetem check-in na letišti jednu hodinu před odletem. Zaměstnanci dopravců by tak měli dost času zkontrolovat a zpracovat dokumentaci zvířete a ověřit, zdali se nechová agresivně.

V případě delšího letu by pasažér musel prokázat, že jeho zvíře je schopno zadržet moč nebo si ulevit „hygienickým způsobem“. Aerolinky by také mohly snížit počet povolených asistenčních zvířat na dvě pro jednoho člověka.

Regulace by zároveň nedovolovala aeroliniím určovat si, která plemena psů mohou na palubu. V roce 2018 totiž dopravce Delta Air Lines zakázal cestujícím emocionální podporu v podobě pitbullů. Stalo se tak po dvou incidentech, kdy dva zaměstnance aerolinií Delta psi tohoto plemene.



Po následujících šedesát dnů bude Ministerstvo dopravy Spojených států přijímat připomínky k novým pravidlům.



Bezpečí posádky i pasažérů

Úprava zákona se setkala s kladnou odezvou ze strany americké Asociace stevardů. Ta si v minulosti na problémy s mazlíčky často stěžovala. Naposledy v létě roku 2018, kdy jednoho ze stevardů pokousal „pes poskytující emocionální podporu“.

„Cestující, kteří tvrdili, že jejich zvířata fungují jako emocionální podpora, ohrožovali v minulých letech bezpečí a zdraví cestujících i posádky,“ uvedla asociace, která reprezentuje 50 tisíc stevardů z dvaceti aerolinek.

Návrh podpořilo i obchodní sdružení Airlines for America. „Jsme si jisti, že navrhovaný zákon povede k zajištění bezpečnějšího průběhu letů pro cestující i posádku letadel,“ komentoval Nicholas E. Calio, prezident a výkonný ředitel asociace.

Nový předpis by měl také usnadnit cestování pasažérům s postižením. Albert Rizzi, zakladatel neziskové organizace My Blind Spot, která zastupuje zdravotně znevýhodněné, poznamenal, že regulace přichází s velkým zpožděním.

Rizzi uvedl, že kvůli cestujícím, kteří svého mazlíčka bezdůvodně označují za emocionální podporu, se lidé se skutečným postižením setkávali s nedůvěrou letové posádky i ostantích pasažérů. „Ohrožuje to mou možnost mít s sebou asistenčního psa,” řekl Rizzi, který je sám nevidomý, pro The LA Times.

Povinnost přepravovat zvířata pro emocionální podporu zdarma platila jen ve Spojených státech. „V České republice ani v Evropské unii obdobná zákonná úprava zavedena není,“ uvedl dříve Daniel Šabík, někdejší tiskový mluvčí Českých aerolinií. „Nicméně toto ustanovení se vztahuje i na evropské dopravce provozující letecké spoje do Spojených států a zpět,“ dodal.