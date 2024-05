Kabinou letadla proběhl nahý muž. Stroj musel otočit a přistát

„Najednou jsem slyšel, jak někdo běží uličkou do přední části letadla, neměl na sobě žádné oblečení,“ popsal situaci jeden z cestujících. Na palubě v tom okamžiku propukl chaos, lidé se báli, že by to mohl být útok.

„Jeden člověk, který letěl první třídou, vyskočil a zastoupil mu cestu a spolu s dalšími dvěma ho srazili na zem,“ popsal cestující sled událostí. Naháče pak spoutaného odvedli do zadní části letadla.

Let VA696 z Perthu na západním pobřeží do Melbourne na východě trvá obvykle tři a půl hodiny. Incident se stal zhruba po hodině letu. Podle policie není jasné, kdy a kde se cestující svlékl ani proč tak učinil.

A man has been arrested by air marshals after allegedly running naked down the aisle of a Virgin Australia flight from Perth to Melbourne. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/Rz0F3KbLNs #7NEWS pic.twitter.com/QBJktgRSi1