Známe recept na snížení emisí. Létejte pomaleji, radí univerzitní studie

Výzkumníci z prestižní anglické univerzity zjistili, že pokud by se rychlost letadel snížila asi o 15 procent, vedlo by to mimo jiné k o 5 až 7 procent nižší spotřebě paliva. Zvlášť na dalších trasách by však tím byla negativně ovlivněna potřebná produktivita aerolinek, píše britský deník The Times.

Zpráva však uvádí i další možnosti, které by měly vést k zajištění vyšší udržitelnosti letecké dopravy. Mezi ně odborníci zařadili i urychlenou výměnu starších letadel za modernější modely. Letecké společnosti by rovněž měly využívat svá letadla na takových trasách a vzdálenostech, pro které je jejich konstruktéři navrhli.

O padesát minut déle

„Za většinou krátkých letů v Evropě stojí Airbusy A320 a Boeingy 737. Oba tyto modely ale mají dolet zhruba 6 tisíc kilometrů. Některé modely letadel by v budoucnu mohly být navrhovány speciálně tak, aby se zaměřovaly i na krátké vzdálenosti do 2 tisíc kilometrů,“ uvedl pro The Times profesor Rob Miller z Cambridgeské univerzity, který se na výzkumném projektu podílel.

Miller zároveň doplnil, že takové modely budou mít výhodu ve spalování paliva i celkové efektivitě. Pokud jsou letadla navržena zejména pro delší vzdálenosti, jsou většinou těžší, než je ve skutečnosti pro kratší trasy třeba. Nižší rychlost by se však dotkla cestujících. Podle portálu Euronews by o 15 procent nižší rychlost letu vedla k navýšení přepravní doby u transatlantického letu až o 50 minut.

Možné zkrácení doby letu je však pouze jedním z několika doporučení. Univerzita připravila konkrétní pětiletý plán, který měl přispět k dosažení cíle v redukci skleníkových plynů do roku 2050 na nulu.

Další rada se týká odstraňování kondenzačních sledů, tedy umělých oblak za letadlem v horních vrstvách troposféry či spodních vrstvách stratosféry. Ty podle vědců mohou rovněž přispívat ke zvýšeným teplotám na zemi.

Čas na udržitelná letecká paliva

Letecký provoz se na všech emisích skleníkových plynů podílí asi z 2,5 procenta. Největší podíl na této formě znečišťování mají zejména majetní a byznysmeni, kteří letecké spoje pro svůj transport takřka na denní bázi využívají.

Angličtí vědci přišli i s tím, že by se v praxi mělo mnohem rozšířit využití udržitelných leteckých paliv a SAF má být jedním z klíčů. Jeho nevýhodou je zatím cena, neboť v současnosti je asi třikrát až pětkrát dražší než běžné letecké palivo. I proto dnes tvoří méně než 0,1 procenta celkového množství používaného leteckého paliva.

Koncem loňského roku z londýnského letiště Heathrow poprvé odstartovalo letadlo britské společnosti Virgin Atlantic, které na cestě přes Atlantský oceán pohánělo výhradně udržitelné letecké palivo. Virgin Atlantic na první let tohoto druhu nasadila Boeing 787 poháněný motory Rolls-Royce Trent 1000. Šlo o první let komerční letecké společnosti na dlouhé vzdálenosti se stoprocentním využitím SAF.

SAF se již běžně používá v proudových motorech jako součást směsi s tradičním kerosinem. Společnost Virgin a její partneři Rolls-Royce, Boeing, BP a další ale dostali po úspěšných pozemních testech povolení létat pouze s použitím SAF.

Zároveň platí, že v současné době létá jen zhruba 10 procent světové populace. I proto se očekává, že podíl letecké dopravy na globálním oteplování bude v dalších letech postupně růst. Angličtí vědci zároveň dodali, že do budoucna je vhodné uvažovat také o letadlech na vodíkový pohon, které by rovněž mohla přispět s řešením současné klimatické krize, uzavírá The Times.