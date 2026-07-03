Nový hraniční systém EU by měl zrychlit a zpřesnit kontrolu cestujících. Aerolinky ale varují, že místo toho se z něj před letní sezonou stává pořádný strašák. I proto společnost Ryanair vyzvala Evropskou komisi, aby plné zavedení tohoto systému alespoň dočasně odložila a počkala do konce hlavní dovolenkové sezony, píše The Guardian.
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„Cestující a jejich rodiny by neměli být pokusnými králíky kvůli nedotaženému systému pasových kontrol. Ten může během letní sezony způsobit dlouhé fronty, zmeškané lety i zbytečný stres,“ uvedl pro The Guardian provozní ředitel Ryanairu Neal McMahon.
Stejné obavy mají i organizace Airlines for Europe a Airports Council International, které zastupují letecké společnosti a letiště. V dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové požádaly, aby se systém během července a srpna dočasně pozastavil. Část zástupců odvětví dokonce navrhuje odložit jeho plné spuštění až na léto příštího roku.
Ryanair zároveň upozorňuje, že problémy se už objevují na několika vytížených evropských letištích. Největší komplikace podle aerolinky hlásí španělská letiště Tenerife Jih, Palma de Mallorca, Alicante a Málaga. Fronty se ale tvoří také na letištích Bergamo u Milána, v Krakově nebo na pařížském letišti Beauvais.
Otisk místo razítka
Elektronický systém vstupu a výstupu (EES) se vztahuje na občany zemí mimo Evropskou unii, kteří přijíždějí do schengenského prostoru na krátkodobý pobyt. Při první cestě musí odevzdat otisky prstů a projít snímáním obličeje. Systém má nahradit tradiční razítka v pasech a umožnit unii přesněji sledovat, kdo na její území vstupuje a kdy ho opouští.
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Zavádění systému ale od začátku provázejí technické potíže. Mechanismus se spustil loni v říjnu a naplno začal fungovat v polovině dubna, už před začátkem hlavní sezony však na některých místech způsobil dlouhé fronty. Cestující v některých případech čekali tak dlouho, že nestihli navazující lety nebo samotný odlet.
Komplikace se dotýkají také Britů, kteří po brexitu spadají do stejného režimu jako další cestující ze zemí mimo EU. Ve Francii byly dodatečné kontroly v květnu dočasně pozastaveny v přístavu Dover. Řecko naopak ustoupilo od dřívějšího příslibu, že britské cestující od biometrických kontrol do září částečně ušetří.
Další potíž spočívá v tom, že systém ne vždy rozpozná pasažéry, kteří už registrací prošli. Ti by se teoreticky měli při další cestě vyhnout delšímu procesu, v praxi ale podle leteckého sektoru někdy musí absolvovat proceduru znovu.
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Letecké společnosti tvrdí, že řada letišť na nový systém zatím není dostatečně připravena. Kvůli dlouhým frontám podle nich narůstají zpoždění letů a přibývá i konfliktů mezi cestujícími a zaměstnanci na hranicích. Takovou zkušenost má třeba berlínské letiště. Jeho ředitelka Aletta von Massenbachová uvedla, že cestující ze zemí mimo Evropskou unii zde čekají na pasovou kontrolu až dvě hodiny.
Brusel svolal mimořádné jednání
Evropská komise připouští, že na některých letištích se mohou tvořit delší fronty. Podle Bruselu ale většina letišť funguje bez větších potíží a samotná kontrola zabere v průměru zhruba 70 sekund.
Podle Evropské komise systém od svého spuštění zaznamenal už více než 100 milionů vstupů a výstupů. Některé státy, například Francie, Itálie nebo Řecko, jej ale zatím nezavedly v plném rozsahu.
Brusel každopádně na úterý svolal mimořádné jednání se zástupci letišť a leteckých společností. Hlavním tématem bude, zda je nutné harmonogram zavádění nových kontrol upravit. Od září by totiž měly všechny členské státy systém EES používat povinně a v plném rozsahu, uzavírá The Guardian.