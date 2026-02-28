Aerolinky ruší kvůli Íránu na týden lety, ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Autor: ,
  11:24
Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt podle všeho zahýbe i s cenou ropy, analytici očekávají, že vzroste nad 100 dolarů za barel.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: AP

Írán, Izrael a Irák už ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt, a Spojené arabské emiráty.

„Narušení provozu bude mít zásadní dopad na globální leteckou dopravu, protože v SAE sídlí dva hlavní dálkoví dopravci, Emirates a Etihad,“ upozornila agentura AP.

Největší evropské aerolinky, německá Lufthansa, zrušily lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, Erbilu a Teheránu až do 7. března. Do neděle Lufthansa pozastaví lety do a z Dubaje a Abú Zabí „vzhledem k současné situaci na Blízkém východě“. Zrušení letů na Blízký východ oznámily rovněž turecké aerolinky Turkish Airlines.

ONLINE: Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Společnost Wizz Air pozastavila všechny lety do a z Izraele, Dubaje a Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech a Ammánu v Jordánsku s okamžitou platností do 7. března. KLM zrušila lety z Amsterdamu do Tel Avivu. Oman Air pozastavila všechny lety do Íránu a Izraele.

Izrael zrušil všechny civilní lety

Kuvajt pozastavil všechny lety do Íránu až do odvolání. Izrael zrušil všechny civilní lety a uzavřel svůj vzdušný prostor.

„ Momentálně sedíme v letadle Qatar Airways na (londýnském letišti) Gatwick, zatímco pilot čeká na pokyny. Měli jsme večer přistát v Dauhá, což nyní zní nepravděpodobně. Dauhá leží vedle největší americké letecké základny na Blízkém východě,“ napsal zpravodaj BBC na webu stanice.

„Lety jsou přesměrovány po celé oblasti Perského zálivu a samozřejmě nikdo neví, jak dlouho to potrvá a kde to skončí. Írán vždy jasně dával najevo, že na případný útok odpoví. Stále mu zůstává spousta raket a dronů a má v regionu k dispozici velké množství amerických vojenských cílů, včetně válečných lodí amerického námořnictva na moři,“ dodal.

Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí

Cena ropy by mohla vzrůst

Ceny ropy mohou po izraelsko-americkém útoku na Írán chvilkově vzrůst o desítky dolarů až na více než 100 dolarů za barel. Pokud by se uzavřela nebo omezila doprava v Hormuzském průlivu mezi Perským a Ománským zálivem, výrazně by se omezil obchod mezi Evropu a Asií. Zdražení ropy by se pak projevilo v růstu cen paliva, dodávek zboží či potravin.

Analytik platformy Purple Trading Petr Lajsek upozornil, že Hormuzským průlivem proplouvá přibližně pětina světových dodávek ropy. Nyní analytici předpokládají, že po útoku na Írán cena za barel ropy vzroste zhruba o sedm až osm dolarů na 80 dolarů. Nejistota by ale mohla vést ke skokovějším nárůstům ceny ropy. Hodnota nad 100 nad barel by ale podle Lajseka neměla mít dlouhého trvání.

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump

„Jakákoli blokáda by znamenala dramatický šok pro globální trh. Zatímco ztráta jednoho milionu barelů denně by podle odhadů znamenala růst o jednotky dolarů, uzavření Hormuzu by mohlo cenu Brentu posunout skokově o desítky dolarů výše. V takovém scénáři by nešlo jen o íránskou ropu, ale i o exporty Saúdské Arábie, Iráku, Kuvajtu či Spojených arabských emirátů,“ uvedl Lajsek.

Kdyby se doprava podle analytika BH Securities Štěpána Křečka po útoku na Írán omezila dlouhodobě, zvýšily by se ceny globální přepravy. To by vyvolalo tlak na růst cen potravin a široké škály exportovaného zboží. Ekonom David Marek z technologicko-poradenské společnosti Deloitte dodal, že uzavření Hormuzského průlivu by zasáhlo celkový obchod mezi Evropou a Asií. Náhradní trasa kolem Afriky by pak byla výrazně delší a dražší.

Mohlo by to ovlivnit ceny pohonných hmot

Zablokování dopravní cesty by ale podle analytika Natland Petra Bartoně nemuselo být v zájmu Íránu, protože peníze z pokračujícího prodeje bude potřebovat na záchranu svého režimu zmítaného ekonomickými protesty. Záliv se navíc podle něj dá objet. Ropa by se například mohla převést ropovodem na Arabský poloostrov a následně poslat dále přes Suezský průplav.

Inflaci v České republice by konflikt mohl ovlivnit podle ekonoma platformy XTB Pavla Peterky jen při výrazné eskalaci konfliktů. Růst ceny ropy by však mohl ovlivnit ceny pohonných hmot, což by mělo i nepřímé dopady v podobě zdražování přepravních nákladů. Ty by se postupně propsaly i do růstu cen přepravovaného zboží.

Před útokem na Írán provedla izraelská armáda zásahy na Hizballáh v Libanonu

„Vyšší napětí na Blízkém východě se projeví i v cenách plynu, který je v tamním regionu ve velkých objemech těžen a následně dovážen do Evropy,“ dodal Peterka.

Konflikt se také podle ekonoma platformy Portu Jana Berky projeví ve zhoršení tržní nálady a tedy ve výprodeji rizikových aktiv, jako jsou například akcie. Některé sektory ale podle něj mohou z celé situace profitovat, zejména pak zbrojařské firmy. Růst by pak mohla i cena zlata, které analytici považují za jednu z bezpečnějších investic.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

Premium
V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...

Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...

Aerolinky ruší kvůli Íránu na týden lety, ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

28. února 2026  11:24

Havlíček: Neviditelná ruka trhu v energetice končí, bez garancí státu už to nejde

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr...

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v Rozstřelu na iDNES.cz zopakoval, že vláda má scénář na výkup minoritních akcií ČEZ, konkrétní kroky ale odmítl komentovat s odkazem na citlivost...

28. února 2026

Grónsko už Trumpa neřeší. Ostrované teď přemýšlejí, kde ubytovat turisty

Městečko Upernavik v východním Grónsku (11. července 2015)

Po loňském rekordním létě, kdy do grónského hlavního města Nuuku začaly létat přímé spoje z USA, se dánské autonomní území připravuje na další nápor návštěvníků. Zatímco zájem turistů i světových...

28. února 2026

Superdávka se odkládá. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se nejspíš odloží o čtvrt roku. Co to znamená pro lidi, kterým ji stát vyplácí už nyní? A co pro ty, kteří zatím dostávají...

28. února 2026

Mladíky nahradili chatboti. Číňanky dnes dávají přednost virtuálním partnerům

ilustrační snímek

Dokonce dva partnery poháněné umělé inteligencí najednou má Číňanka Phoebe Čangová. V posledních měsících si postupně vytvořila více než 200 takových parťáků, se kterými si v minulosti psala....

28. února 2026

Zdražování bytů závisí i na otvíraných dálnicích. Vidět je to třeba kolem D35

Premium
Domy v těsném okolí D35 získávají na hodnotě. Na snímku zahájení 2. etapy...

Do zdražování nemovitostí se promítá i kvalita okolní infrastruktury. Vidět je to třeba na výstavbě dálnic. Například po otevření nového úseku D35 poskočily ceny v regionech i o 80 procent.

28. února 2026

SpaceX míří na burzu, vyhlíží 1,75 bilionu dolarů. Musk podá žádost v březnu

Elon Musk (3. února 2025)

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií (IPO) by společnost...

27. února 2026  22:42

Paramount oficiálně přebírá Warner Bros poté, co Netflix další boj vzdal

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) v pátek ráno podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč) přebírá mediální skupina Paramount Skydance (PSKY). Vyplývá to ze záznamu...

27. února 2026  20:30

Jak chutná set-jetting. Televizní turismus zamořuje nejkrásnější místa světa

Panství Downton (2019)

Generace Z a mileniálové plánují výlety podle svých oblíbených seriálů. Destinace od Sicílie po Saint-Tropez se snaží zvládnout nápor takzvaného set-jettingu. Podle prognózy společnosti Expedia Group...

27. února 2026

Alstom zkouší ve Velimi nové patrové vlaky. Mohly by jezdit ve středních Čechách

Ve středočeské Velimi testují nový vlak, který bude určen pro německou...

Povinnými zkouškami na okruhu ve Velimi prochází patrová souprava Coradia Max. Vlak se 380 místy k sezení chce výrobce nabídnout dopravcům účastnícím se tendrů na provoz elektrifikovaných tratí ve...

27. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro elektromobily různých značek koncernu Volkswagen. Posiluje tak roli v rámci evropského automobilového...

27. února 2026  17:29

Chemický gigant BASF znovu škrtá. Zisk stagnuje, přijde další propouštění

Areál chemické společnosti BASF

Německý chemický koncern BASF očekává letos stagnaci zisku a připravuje další úsporná opatření. Firma se nadále potýká s útlumem evropského chemického průmyslu a přebytkem výrobních kapacit na trhu.

27. února 2026  15:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.