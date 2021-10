Neočkované nepropustíme, postavily se aerolinky na odpor Bidenovi

„Chceme, aby naši zaměstnanci věděli, že nikdo 9. prosince nepřijde o práci. Nepropustíme nikoho, kdo se nenechá očkovat,“ řekl Kelly podle serveru The Epoch Times.

V pátečním prohlášení dopravce se sídlem v Dallasu potvrdil stanici Fox News, že nechce ztratit žádného zaměstnance kvůli rozhodnutí prezidenta Joe Bidena, a dodal, že propustit pracovníka kvůli očkování „nemá smysl“.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v září zpřísnila koronavirové podmínky. Na základě vládního plánu všechny americké firmy s více než sto zaměstnanci musí od svých pracovníků vyžadovat očkování nebo týdenní testy na koronavirus. Toto opatření se týká asi 80 milionů Američanů.

Federální zaměstnanci měli doposud možnost nechat se očkovat nebo podstupovat pravidelné testy. Od Bidenova záříjového prohlášení však dostali až na výjimky – zejména zdravotní nebo náboženské, 75 dní na to, aby si nechali dát vakcínu.

Odchod zaměstnanců

Stanovisko společnosti Southwest Airlines znamená obrat v očkovacím postoji dopravce. Začátkem tohoto měsíce totiž společnost uvedla, že bude jednat v souladu s nařízením vlády a pracovníci tak budou muset být plně očkováni.

To mohlo vyvolat odchod mnoha zaměstnanců. Ve čtvrtek tato firma zveřejnila čtvrtletní výkazy, podle kterých ztratila přibližně 75 milionů dolarů (přibližně 1,65 miliardy korun) kvůli tisícům zrušených a zpožděných letů.

Dopravce to odůvodnil špatným počasím a personálními problémy. Podle médií se spekulovalo o tom, že kvůli požadavku očkování mnoho pilotů a dalších zaměstnanců podalo výpověď.

Stovky dělníků a dalších zaměstnanců v pondělí demonstrovaly před centrálou Southwest v Dallasu a požadovaly ukončení povinného očkování.

Do stávky se pustila také řada pilotů, kteří na začátku října podali na společnost žalobu s argumentem, že vakcína proti covidu by u nich mohla vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Společnost požádala soudce o zamítnutí žaloby, soudní příkaz by totiž mohl potenciálně poškodit její podnikání.