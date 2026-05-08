Aerolinky nesmějí kvůli válce dodatečně zdražit zakoupené letenky, upozornila EU

Podle EK, která o tom informovala v nových pokynech pro dopravní sektor EU vytvořených s ohledem na současnou krizi na Blízkém východě, mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek podle aktuální situace na trhu. Zpětné účtování dodatečných poplatků ale evropská pravidla neumožňují.
Komise zároveň uvedla, že evropská pravidla na ochranu cestujících zůstávají plně v platnosti. Aerolinky se tak mohou vyhnout vyplácení finančních kompenzací za zrušené lety pouze v případě, že prokážou skutečný lokální nedostatek paliva jako mimořádnou okolnost.
Růst cen paliva za mimořádnou okolnost považovat nelze. Komise připomněla, že cestující tak mají i při rušení letů nadále nárok na vrácení peněz, přesměrování na jiný let nebo pomoc na letišti.
Pokyny se zaměřují především na leteckou dopravu, která čelí riziku nedostatku leteckého paliva a prudkému růstu jeho ceny. EK zároveň nabídla leteckým společnostem větší flexibilitu, aby se předešlo rušení některých linek.
Aerolinky mohou dostat výjimky z části pravidel týkajících se povinných zásob paliva nebo využívání letištních slotů, tedy přidělených časů pro přistání nebo vzlet letadla na konkrétním letišti, pokud jsou problémy způsobeny omezenými dodávkami paliva. To má dopravcům usnadnit pokračování provozu i v podmínkách narušeného trhu s energií.