Lufthansa modernizuje sedadla v letadlech. Zvolit to správné může být výzva

Lufthansa má sedadly programu Allegris aktuálně vybavených devět letadel Airbus A350-900, setkat se s nimi je možné na vybraných trasách, a to například z Mnichova do New Yorku. Novou kabinu si podle aerolinek užilo téměř půl milionu cestujících ve všech třídách.

Sedadla v byznys třídě slibují soukromí, od ostatních cestujících je možné se izolovat posuvným dveřmi. Všechna sedadla v modernizovaných byznys třídách jsou rovněž vybavena funkcí možného vytápění či ochlazení. Teplotu nebo také polohu sedadla si mohou cestující nastavit na speciálním displeji.

Lufthansa Allegris posouvá cestování na novou úroveň. (7. března 2023)

Každý cestující v byznys třídě má přístup k zábavnímu portálu i možnost využít sluchátka s funkcí pro potlačování okolního ruchu. Každé sedadlo je také vybaveno plochou pro bezdrátové nabíjení.

Jak upozornila agentura Bloomberg, se samotným výběrem to nemusí mít cestující jednoduché. Na výběr je totiž v byznys třídě sedadel několik, jednotlivá sedadla se liší speciálními příplatky.

1 Apartmá v první řadě

Sedadla v první řadě přinášejí určitý pocit exkluzivity a jsou navržena tak, aby měla více prostoru a úložného prostoru. Na těchto sedadlech je však nutné počítat s příplatkem. Na krátkých letech jde o 400 eur, na středně dlouhých letech 500 eur a na dálkových trasách 600 eur.

2 Jako na trůně

Sedadla umístěná v centrální části letadla, která se označují jako „trůnová“, jsou prostornější a mají také větší stolky. Nevýhodou může být uzší prostor v okolí ramen. Na těchto sedadlech je nutné počítat s příplatkem 130 eur na krátkém letu, 170 eur při letu na střední vzdálenosti a 230 eur při dlouhém letu.

3 Extra dlouhá postel

Sedadla s extra dlouhou postelí jsou umístěna poblíž sedadel „trůnových“. Postel, která se dá rozložit až na 2,2 metru, je vhodná pro vysoké lidi. I zde je nutné počítat s příplatkem. Při krátké trase půjde o 100 eur, trase středně dlouhé vzdálenosti 140 eur a při dlouhých letech stojí příplatek 170 eur.

4 Sedadlo u okna

I za sedadlo u okna je nutné si připlatit. Na krátké vzdálenosti bude sedadlo u okna stát dalších 100 eur, na střední vzdálenosti 140 eur a při dlouhém letu 170 eur.

5 Běžné sedadlo

V případě běžného sedadla, což znamená sedadla u uličky, se člověk poplatku vyhne.

V rámci programu Allegris jsou rovněž upravována sedadla First Class, novou First Class má podle aerolinek osm z devíti letadel, které jsou vybaveny sedadly Allegris.

Společnost minulý týden oznámila, že od 30. března budou mít cestující možnost využít Allegris First Class na trase z Mnichova do San Francisca, Chicaga, San Diega, Šanghaje a Bengaluru.

„Zcela přetváříme zážitek z cestování Lufthansou první třídou s Allegris a činíme ho ještě exkluzivnějším,“ uvedl Jens Ritter, generální ředitel Lufthansa Airlines.

Na palubě jednoho letadla se nachází tři apartmá First Class – jedno pro dvě osoby a dvě pro jednotlivce. Na rozdíl od byznys třídy jsou v první třídě širší obrazovky.

Za individuální apartmá se neplatí žádný příplatek nad rámec ceny první třídy. Pokud však chce cestující apartmá pro dvě osoby využít sám, zaplatí příplatek 1 900 eur na krátkých trasách, 2 400 eur na středních a 2 900 euro na dálkových letech.