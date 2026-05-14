Černý scénář nehrozí. Evropské aerolinky uklidňují obavy z nedostatku paliva

  19:30
Válka na Blízkém východě negativně ovlivnila dodávky leteckého paliva po celém světě. Aerolinky, cestovní kanceláře i letiště v Evropě ale situaci uklidňují. Přestože je letecké palivo nyní zhruba dvakrát dražší než před vypuknutím konfliktu, jeho nedostatek podle nich bezprostředně nehrozí.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Dodávky leteckého paliva ze zemí Perského zálivu za běžné situace pokrývají přibližně čtvrtinu celkové evropské spotřeby. Navzdory tomu zůstává evropský letecký sektor optimistický. Kromě vyšších cen se podle aerolinek a letišť cestující zatím nemusí obávat, že by byl letecký provoz v Evropě v následujících měsících výrazně ohrožen, uvedla agentura Reuters.

Debatu o možném nedostatku leteckého paliva v Evropě označil za přehnanou šéf největší evropské cestovní skupiny TUI Sebastian Ebel. „Nevidíme žádné známky toho, že by palivo mělo v nejbližších týdnech chybět. Neočekáváme, že by konflikt na Blízkém východě měl během letní sezony dopad na něco jiného než na ceny,“ uvedl Ebel.

Pozitivní výhled má i Lufthansa

Podobně dlouhodobě uklidňují situaci také zástupci německé Lufthansy. Generální ředitel Carsten Spohr uvedl, že má společnost zásoby leteckého paliva zajištěné minimálně do poloviny července. Lufthanse se navíc podařilo nahradit část výpadků dodávkami z jiných regionů a využívá také vlastní rezervy.

Ani šéf irského Ryanairu Michael O’Leary nevidí situaci černě. Na konci dubna prohlásil, že riziko nedostatku leteckého paliva v Evropě slábne každým dnem. To potvrzují i analytici, podle nichž se evropským aerolinkám podařilo nahradit výpadky dodávkami leteckého paliva ze Spojených států nebo Nigérie.

Ačkoliv je leteckého paliva momentálně podle všeho dostatek, problémem zůstává jeho cena. Ta se nyní pohybuje kolem 1400 dolarů za tunu, což je přibližně dvojnásobek oproti období před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.

„Současné ceny paliva nám dávají motivaci hledat kreativní řešení. Nemyslím si ale, že by naše společnost měla v dalších týdnech a měsících problém s nedostatkem paliva,“ uvedl také šéf maďarské nízkonákladové společnosti Wizz Air József Váradi.

Ve střehu i evropská letiště

Situaci řeší i evropská letiště, kde podle společnosti i6 Group vzrostly zásoby leteckého paliva během dubna meziročně o více než 60 procent. Mezi nejaktivnější patří především letiště v Itálii, která bývají během letní sezony tradičně velmi vytížená. Opatření přijímají také letiště v Irsku. „Ohledně letní sezony žádné obavy nemáme,“ prohlásil pro agenturu Reuters šéf dublinského letiště Gary McLean.

Experti ale namítají, že aerolinky musí veřejnost uklidňovat i proto, že letní sezona pro ně představuje nejdůležitější část roku. „Letecké společnosti jednoduše musí pasažéry uklidňovat. Letní sezona je pro ně z pohledu zisků naprosto klíčová,“ uvedl letecký analytik John Strickland.

Relativně pozitivně vidí situaci pro další měsíce také představitelé Evropské unie. Eurokomisař pro energetiku Dan Jorgensen uvedl, že Unie v nejbližší době neočekává vážné problémy se zásobováním. „Nemůžeme ale vyloučit komplikace v delším horizontu. Vše závisí na vývoji situace na Blízkém východě,“ uzavřel pro agenturu Reuters.

