Pravidelný let aerolinek Singapore Airlines SQ326 ze Singapuru do Frankfurtu jen za poslední rok měnil trasu hned třikrát. Zpočátku se vyhýbal Afghánistánu, poté kvůli napětí mezi Íránem a Izraelem se let nad afghánské území vrátil. Po květnovém zhoršení vztahů mezi Indií a Pákistánem ale nyní míří do Evropy přes Perský záliv a Irák.

Konflikty na Ukrajině, v Izraeli, Pásmu Gazy, některých částech Afriky nebo mezi Indií a Pákistánem musí ve velkém řešit i vedení dalších leteckých společností. Aerolinky se navíc musí stále častěji vypořádávat také s hojným rušením či vysíláním falešných signálů, což jsou techniky, které jsou v posledních měsících patrné hlavně v blízkosti Blízkého východu a Ruska, píše agentura Reuters.

„Plánování letů je v dnešním prostředí extrémně obtížné. Pro letecký průmysl je důležitá předvídatelnost. Její absence vždy vede k vyšším nákladům,“ uvedl pro agenturu Reuters Guy Murray, který je šéfem bezpečnosti evropské společnosti TUI Airline. Zároveň dodal, že často probíhají změny až na poslední chvíli.

Do hry mohou vstoupit i další konkurenční nevýhody. K delším trasám, vyšší spotřebě paliva se mohou připojit i vyšší náklady na pracovní sílu. Kupříkladu západní letecké společnosti se kvůli invazi na Ukrajinu dodnes vyhýbají ruskému vzdušnému prostoru, zatímco aerolinky z Číny, Indie či Blízkého východu nad Ruskem stále létají.

Trasa je vždy na aerolinkách

Podle poradenské společnosti pro letecká rizika Osprey Flight Solutions bylo od roku 2001 sestřeleno celkem šest komerčních letadel. Ke konci loňského roku šlo o nákladní letadlo nad Súdánem a zmínit je potřeba i sestřelené letadlo společnosti Azerbaijan Airlines, kvůli kterému zahynulo celkem 38 lidí. Ázerbájdžánský prezident následně uvedl, že vinu nese ruská protivzdušná obrana.

Statistiky, které se zaměřují na analýzu bezpečnosti leteckého sektoru, sice za poslední dvě desetiletí ukazují na pokles nehodovosti. Agentura Reuters ale píše, že v těchto statistikách nejsou zahrnuté právě zásahy raketami.

V praxi si aerolinky samy určují, kudy její trasy povedou. Vsází na vlastní doporučení, analýzy i sdílená data s ostatními leteckými společnostmi. Záleží ale také na tom, jaký postoj má k dané trase letu i posádka letadla.

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu tvrdí, že každá posádka má právo se letu kvůli případným obavám nezúčastnit a dopravci s tím počítají. „Drtivá většina leteckých společností nechce, aby na palubě letadla byl člen posádky, který se necítí bezpečně,“ uvedl pro Reuters Nick Careen z Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu.

Piloti ale mnohdy říkají, že praxe je odlišná. „Komerční tlaky mohou tuto rovnováhu narušit,“ uzavřel pro Reuters Paul Reuter Evropské asociace pilotů.