Cestující si poměřují svá palubní zavazadla v zařízení společnosti Ryanair před nástupem do letadla na letišti v Krakově. (11. března 2025) | foto: Profimedia.cz

Doby, kdy v ceně letenek standardně bylo minimálně jedno odbavené zavazadlo, výběr konkrétního sedadla i alespoň základní občerstvení na palubě, jsou nenávratně pryč. Nově začaly poplatky za odbavená zavadla účtovat také letecké společnosti Air Canada a Southwest Airlines, píše BBC.

„Připadá mi to jako past. Myslíte si, že kupujete levnou letenku, a pak zaplatíte dalších 200 dolarů jen za to, že s sebou vezmete kufr,“ uvedla pro BBC čtyřiadvacetiletá pasažérka Lauren Alexandrová, která o uplynulém víkendu letěla na lince mezi Bostonem a Torontem. I proto se nakonec rozhodla, že velký kufr nakonec nechá doma a odcestuje pouze s příručním kufrem.

Éra započala už v roce 2006

Analytik Jay Sorensen z americké poradenské společnosti IdeaWorks pro BBC řekl, že současná éra poplatků započala už v roce 2006. Tehdy britský nízkonákladový dopravce FlyBe jako první na světě zpoplatnil zavazadla. Cestující museli platit dvě libry (asi 60 korun) za předem nahlášený kufr, a dokonce čtyři (asi 120 korun) za nenahlášený.

Netrvalo dlouho a konkurence tuto strategii brzy okoukala. Ve Spojených státech se k podobnému kroku jako první odhodlala letecká společnost American Airlines. Ta začala v roce 2008 účtovat za jednu odbavené zavazadlo účtovat dokonce 15 dolarů, což je v přepočtu zhruba 330 korun. Poplatek se však týkal pouze tras v rámci Spojených států.

„Tradiční američtí dopravci se tehdy dostali pod tlak nízkonákladové konkurence. Neměli na výběr,“ upřesňuje analytik Sorensen. V roce 2024 americké aerolinky vydělaly na poplatcích za zavazadla více než 7,27 miliardy dolarů (asi 167 miliard korun). To bylo o čtvrt miliardy více než v roce 2023 a téměř o polovinu více než před vypuknutím koronavirové pandemie.

Začínají se zpoplatňovat i palubní zavazadla

Analýza Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu ukazuje, že v roce 2025 mají aerolinky po celém světě podle aktuálních odhadů na příplatcích za odbavená zavazadla, občerstvení na palubě, přístup k wifi, vstupy do prémiových salónků a další dodatečné služby obdržet více než 145 miliard amerických dolarů, což je asi 14 procent jejich celkových příjmů.

Na tento trend řada cestovatelů zareagovala tak, že stoupla poptávka po příručních zavazadlech. „Zájem o malé kufry je obrovský,“ potvrdila pro BBC Kirsty Glennová, ředitelka britské společnosti Antler.

Na to reagují také influenceři. Videa o tom, jak se chytře sbalit do malých zavazadel, v posledních letech na sociálních sítích masivně přibývají. „Lidé to milují,“ říká britská cestovatelská novinářka Chelsea Dickensonová, která má na TikToku téměř milion sledujících.

O poplatky leteckých společností se však začínají zajímat i američtí zákonodárci. Zejména mezi demokratickými americkými politiky roste tlak na to, aby federální vláda prošetřila zákonnost těchto poplatků a případně je omezila.

Stále více leteckých společností ale začíná omezovat právě i příruční zavazadla. Například irská nízkonákladová letecká společnost Ryainair umožňuje bezplatně přepravovat pouze batoh, který se vejde pod sedadlo. V opačném případě musí cestující počítat s poplatkem, jehož výše startuje na 6 eurech (asi 150 korunách) za let.

Postup irské letecké společnosti začíná napodobovat i konkurence, a to včetně aerolinek Easyjet, Norwegian Airlines, Transavia, Volotea, Vueling anebo Wizzair. To se však nelíbí mimo jiné Evropské spotřebitelské organizaci (BECU), která se kvůli tomu rozhodla minulý měsíc podat stížnost k Evropské komisi, uzavírá BBC.