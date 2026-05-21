Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Firmy reagují na válku. Už je připravila o půl bilionu korun, vyčíslila analýza

Autor:
  16:15
Narušené dodavatelské řetězce, drahá ropa i komplikovaná přeprava přes Hormuzský průliv. S těmito problémy se v posledních týdnech potýkají firmy po celém světě. Analýza agentury Reuters ukázala, že konflikt na Blízkém východě už firmy po celém světě připravil nejméně o 25 miliard dolarů (v přepočtu asi asi 522 miliard korun).
Loď v Hormuzském průlivu

Loď v Hormuzském průlivu | foto: Reuters

Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)
Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)
Hormuzský průliv
Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. března 2026
45 fotografií

Americko-izraelská válka proti Íránu tvrdě dopadá na světovou ekonomiku. Firmy kvůli rostoucím nákladům omezují výrobu, šetří a některé už přistoupily i k propouštění zaměstnanců. Analytici zároveň upozorňují, že skutečné důsledky konfliktu se do hospodářských výsledků podniků zatím plně nepromítly. Nejvýrazněji se podle agentury Reuters projeví až ve výsledcích za druhé čtvrtletí letošního roku.

Od aut až po plechovky. Jak válka s Íránem ovlivňuje světové dodávky hliníku

Analytici agentury Reuters proto prověřili vyjádření stovek firem obchodovaných na světových burzách. Z jejich analýzy vyplynulo, že válka na Blízkém východě přinutila mnohé z nich přijmout krizová opatření. Některé společnosti zdražily své výrobky a služby, jiné začaly propouštět zaměstnance a další (hlavně aerolinky) zavádějí palivové příplatky, aby alespoň částečně pokryly rostoucí náklady.

Firmy přerušují i výplaty slíbených dividend

Některé společnosti zároveň dočasně pozastavily zpětné odkupy akcií a část podniků přerušila i vyplácení dříve slíbených dividend. „Především v průmyslu to začíná připomínat období globální finanční krize,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf amerického výrobce spotřebičů Whirlpool Marc Bitzer.

Právě tato společnost patří mezi firmy, které se rozhodly pozastavit výplatu dividend. Podnik zároveň výrazně snížil odhad své ziskovosti pro další měsíce. Podle Bitzera zákazníci v posledních týdnech místo nákupu nových výrobků častěji volí opravy těch, které již doma mají.

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Velkým problémem pro firmy zůstává také cena ropy, kterou se od konce letošního února nedaří výrazněji snížit. Cena severomořské ropy Brent překročila hranici 100 dolarů za barel, což je přibližně o 50 procent více než na začátku letošního roku. Kvůli omezenému provozu v Hormuzském průlivu navíc firmám začínají chybět důležité suroviny, například hélium, průmyslová hnojiva, hliník nebo polyetylen.

Potíže hlásí i aerolinky

Největší ztráty zatím hlásí především evropské podniky, které se už před vypuknutím války potýkaly s vysokými cenami energií. Vedle průmyslových firem ale výrazně rostou náklady také aerolinkám, které se musejí vyrovnat s prudkým zdražením leteckého paliva.

Aerolinky po celém světě už od začátku konfliktu zaplatily za letecké palivo zhruba o 15 miliard dolarů více, než původně očekávaly. Složitou situaci ale nezažívají jen dopravci. Problémy hlásí také automobilky. Japonská Toyota například varovala investory, že válka na Blízkém východě může firmu připravit až o 4,3 miliardy dolarů (zhruba 90 miliard korun).

ANALÝZA: Ani válka, ani mír. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda

Americký gigant Procter & Gamble očekává zásah do čistého zisku kolem jedné miliardy dolarů. Na horší období se připravuje také fastfoodový řetězec McDonald’s působící po celém světě. Vedení společnosti upozornilo, že drahé pohonné hmoty začínají výrazně ovlivňovat chování domácností, především těch nízkopříjmových, které kvůli rostoucím nákladům omezují své výdaje.

Domácnosti mohou začít výrazně šetřit

Do hospodářských výsledků firem se ale důsledky konfliktu zatím plně nepropsaly. Například německý výrobce pneumatik Continental očekává, že prudké zdražení ropy začne hospodaření společnosti naplno zasahovat až během druhé poloviny letošního roku. „Ve výsledcích to uvidíme naplno až později,“ uvedl manažer společnosti Roland Welzbacher.

Ve Spojených státech už analytici snižují odhady ziskových marží firem pro druhé čtvrtletí letošního roku. V Japonsku se očekávaný růst firemních zisků od března propadl téměř na polovinu. „Skutečný zásah do hospodářských výsledků podniků teprve přijde,“ varoval rovněž Rami Sarafa, šéf poradenské společnosti Cordoba Advisory Partners.

Ekonomové zároveň podotýkají, že většina firem bude na rostoucí náklady v dalších měsících reagovat zdražováním. Pokud by se světová ekonomika znovu dostala do období vysoké inflace, domácnosti by podle expertů začaly výrazně omezovat své výdaje. To by následně zasáhlo všechny ekonomiky napříč Evropou i Asií, uzavírá agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Firmy reagují na válku. Už je připravila o půl bilionu korun, vyčíslila analýza

Loď v Hormuzském průlivu

Narušené dodavatelské řetězce, drahá ropa i komplikovaná přeprava přes Hormuzský průliv. S těmito problémy se v posledních týdnech potýkají firmy po celém světě. Analýza agentury Reuters ukázala, že...

21. května 2026  16:15

Dvakrát v týdnu do Hanoje. Prahu a vietnamskou metropoli propojí VietJet Air

Letoun společnosti VietJet

Po letech vyjednávání se pražské Letiště Václava Havla dočká přímé linky do vietnamské Hanoje. Spojení budou od 10. října provozovat nízkonákladové aerolinky Vietjet Air vždy v úterý a v sobotu....

21. května 2026  15:12

Končí síť „sousedských“ prodejen, většina byla v Praze. Makro prozradilo důvod

První Bonveno na pražském Andělu (10. ledna 2024)

Velkoobchodní řetězec Makro v Česku ukončuje činnost sítě svých menších „sousedských“ prodejen Bonveno. Některé se zcela uzavřou. „Prodejny Bonveno v České republice ukončují svou činnost, přičemž...

21. května 2026  13:58

Velká tchajwanská investice v Ústeckém kraji, vznikne moderní sklad chemikálií

Ilustrační snímek

Tchajwanská společnost i-TRANS Global připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Jednatel české pobočky Gary Čchiu řekl, že zpočátku plánuje investovat...

21. května 2026  12:04

Zemědělství je v krizi, varuje prezident Agrární komory. Volá po zásahu státu

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na 35. sněmu AK ČR v Olomouci (21....

České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a...

21. května 2026  11:38

Muskova SpaceX se chystá na burzu, zatím ale kupí miliardové ztráty

Příprava rakety Starship společnosti SpaceX na základně Starbase v Texasu. (20....

Hospodaření společnosti SpaceX, výrobce raket a satelitů Elona Muska, bylo dlouho finanční záhadou. Až ve středu firma poprvé zveřejnila své hospodářské výsledky kvůli chystanému vstupu na burzu,...

21. května 2026  11:07

Ranvej na newyorském letišti LaGuardia uzavřela propadlina. Lety měly zpoždění

Letiště LaGuardia, New York.

Newyorské letiště LaGuardia ve středu uzavřelo jednu ze svých dvou ranvejí kvůli propadlině v blízkosti dráhy. V důsledku poškození letiště také varovalo před zpožděními a rušením letů. Problém podle...

21. května 2026  9:41

Druhá linka do USA. American Airlines spojí Prahu s Filadelfií, zájem je velký

Letecká společnost American Airlines zahájila pravidelné lety mezi Prahou a...

Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno.

21. května 2026  6:52

ANALÝZA: U soudu Musk prohrál, ale v něčem pravdu má. Ideály AI se drolí

Premium
Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI, která...

Gladiátorské zápasy technologických multimiliardářů jsou u konce. Vyzývatel Elon Musk prohrál, podle federálního soudu v Kalifornii podal žalobu na společnost OpenAI příliš pozdě. Otázkou zůstává,...

21. května 2026

Investice do čističek katastrofálních 400 miliard stát nebudou

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze Bubenči

Za stočné si lidé v následujících letech nejspíš připlatí. Ačkoliv v posledních letech ceny vzrůstaly, do budoucna bude nutné alespoň z části zaplatit investice na nové čistírny odpadních vod, které...

21. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ruská měna překvapuje experty. Rubl posiluje, pomáhá mu ropa i vysoké sazby

Rublové a dolarové bankovky

Ruský rubl ve druhém letošním čtvrtletí překvapivě výrazně posiluje. Vůči americkému dolaru jde aktuálně dokonce o nejvýkonnější měnu na světě. Od začátku dubna zpevnil přibližně o 12 procent a dolar...

20. května 2026

IKEA zruší 850 pracovních míst. Českých obchodních domů se krok nedotkne

ilustrační snímek

Společnost Inter IKEA, která poskytuje franšízu švédské značce montovatelného nábytku a bytových doplňků v 63 zemích, propustí 850 zaměstnanců. Důvodem jsou úspory nákladů v době, kdy klesá...

20. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.