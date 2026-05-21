Americko-izraelská válka proti Íránu tvrdě dopadá na světovou ekonomiku. Firmy kvůli rostoucím nákladům omezují výrobu, šetří a některé už přistoupily i k propouštění zaměstnanců. Analytici zároveň upozorňují, že skutečné důsledky konfliktu se do hospodářských výsledků podniků zatím plně nepromítly. Nejvýrazněji se podle agentury Reuters projeví až ve výsledcích za druhé čtvrtletí letošního roku.
|
Od aut až po plechovky. Jak válka s Íránem ovlivňuje světové dodávky hliníku
Analytici agentury Reuters proto prověřili vyjádření stovek firem obchodovaných na světových burzách. Z jejich analýzy vyplynulo, že válka na Blízkém východě přinutila mnohé z nich přijmout krizová opatření. Některé společnosti zdražily své výrobky a služby, jiné začaly propouštět zaměstnance a další (hlavně aerolinky) zavádějí palivové příplatky, aby alespoň částečně pokryly rostoucí náklady.
Firmy přerušují i výplaty slíbených dividend
Některé společnosti zároveň dočasně pozastavily zpětné odkupy akcií a část podniků přerušila i vyplácení dříve slíbených dividend. „Především v průmyslu to začíná připomínat období globální finanční krize,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf amerického výrobce spotřebičů Whirlpool Marc Bitzer.
Právě tato společnost patří mezi firmy, které se rozhodly pozastavit výplatu dividend. Podnik zároveň výrazně snížil odhad své ziskovosti pro další měsíce. Podle Bitzera zákazníci v posledních týdnech místo nákupu nových výrobků častěji volí opravy těch, které již doma mají.
|
Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy
Velkým problémem pro firmy zůstává také cena ropy, kterou se od konce letošního února nedaří výrazněji snížit. Cena severomořské ropy Brent překročila hranici 100 dolarů za barel, což je přibližně o 50 procent více než na začátku letošního roku. Kvůli omezenému provozu v Hormuzském průlivu navíc firmám začínají chybět důležité suroviny, například hélium, průmyslová hnojiva, hliník nebo polyetylen.
Potíže hlásí i aerolinky
Největší ztráty zatím hlásí především evropské podniky, které se už před vypuknutím války potýkaly s vysokými cenami energií. Vedle průmyslových firem ale výrazně rostou náklady také aerolinkám, které se musejí vyrovnat s prudkým zdražením leteckého paliva.
Aerolinky po celém světě už od začátku konfliktu zaplatily za letecké palivo zhruba o 15 miliard dolarů více, než původně očekávaly. Složitou situaci ale nezažívají jen dopravci. Problémy hlásí také automobilky. Japonská Toyota například varovala investory, že válka na Blízkém východě může firmu připravit až o 4,3 miliardy dolarů (zhruba 90 miliard korun).
|
ANALÝZA: Ani válka, ani mír. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda
Americký gigant Procter & Gamble očekává zásah do čistého zisku kolem jedné miliardy dolarů. Na horší období se připravuje také fastfoodový řetězec McDonald’s působící po celém světě. Vedení společnosti upozornilo, že drahé pohonné hmoty začínají výrazně ovlivňovat chování domácností, především těch nízkopříjmových, které kvůli rostoucím nákladům omezují své výdaje.
Domácnosti mohou začít výrazně šetřit
Do hospodářských výsledků firem se ale důsledky konfliktu zatím plně nepropsaly. Například německý výrobce pneumatik Continental očekává, že prudké zdražení ropy začne hospodaření společnosti naplno zasahovat až během druhé poloviny letošního roku. „Ve výsledcích to uvidíme naplno až později,“ uvedl manažer společnosti Roland Welzbacher.
Ve Spojených státech už analytici snižují odhady ziskových marží firem pro druhé čtvrtletí letošního roku. V Japonsku se očekávaný růst firemních zisků od března propadl téměř na polovinu. „Skutečný zásah do hospodářských výsledků podniků teprve přijde,“ varoval rovněž Rami Sarafa, šéf poradenské společnosti Cordoba Advisory Partners.
Ekonomové zároveň podotýkají, že většina firem bude na rostoucí náklady v dalších měsících reagovat zdražováním. Pokud by se světová ekonomika znovu dostala do období vysoké inflace, domácnosti by podle expertů začaly výrazně omezovat své výdaje. To by následně zasáhlo všechny ekonomiky napříč Evropou i Asií, uzavírá agentura Reuters.