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Letenky v USA zdražily o čtvrtinu. Návrat levného létání není na obzoru

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  9:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Ceny letenek ve Spojených státech v červnu podle nejnovějších federálních údajů vzrostly meziročně o 26,5 procenta. Za zdražením stojí především vyšší náklady aerolinek, včetně dražšího paliva. Vysoké ceny ale zatím zákazníky neodradily a aerolinky očekávají, že si díky silné poptávce a možnosti promítat vyšší náklady do cen udrží cenovou hladinu i v dalších měsících.

Růst cen letenek ilustrují například údaje společnosti Southwest Airlines. Průměrná cena jednosměrné letenky činila ve druhém čtvrtletí letošního roku 225,61 dolaru (4 800 Kč). Ve stejném období loni to bylo 186,65 dolaru (3 900 Kč).

„Navzdory vysokým cenám paliva a vysokým cenám letenek vidíme skutečně silnou poptávku,“ cituje americký portál CNBC slova generálního ředitele dopravce Southwest Airlines Roberta Jordana.

Značný zájem o své služby hlásí také společnosti United Airlines a American Airlines. Oba dopravci uvedli, že zákazníci dál nakupují letenky i přes jejich zdražování a že vyšší náklady se jim daří promítat do cen.

Měla to být budoucnost létání. Válka odsunula udržitelné palivo na druhou kolej

Aerolinky United Airlines zmínily, že letos očekávají náklady na palivo přibližně o šest miliard dolarů vyšší, než původně předpokládaly na začátku roku. Podobný nákladový skok odhadují podle CNBC také American Airlines, pro něž to představuje nárůst o více než 50 procent oproti roku 2025.

„Pozorovali jsme minimální až žádný negativní dopad vyšších cen na poptávku a očekáváme, že tento trend bude pokračovat,“ řekl obchodní ředitel United Airlines Andrew Nocella při zveřejnění výsledků společnosti v půlce července.

Dražší palivo i provoz

Podle údajů společnosti S&P Global Energy Platts ceny leteckého paliva klesly z dubnových čtyřletých maxim. Stále jsou však o přibližně o polovinu vyšší než 28. února, kdy USA a Izrael zahájily údery proti Íránu. Aerolinky růst cen vysvětlují nejen dražším palivem, ale také vyššími náklady na zaměstnance, údržbu a další provozní výdaje.

„Náklady na zaměstnance dramaticky vzrostly. Náklady na údržbu rostou mimořádným tempem. A to jsou výdaje, kterým čelí všechny letecké společnosti stejně,“ uvedl generální ředitel United Airlines Scott Kirby.

Dražší letenky a problémy menších konkurentů, například krach nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines, hrají do karet největším americkým dopravcům. American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines a Southwest Airlines letos zvýšily svůj podíl na trhu.

Podle společnosti Cirium držely tyto aerolinky letos 82,1 procenta všech sedaček nabízených americkými dopravci. Loni jejich podíl činil 80,7 procenta a v roce 2022 pak 79,7 procenta.

Aerolinky Spirit krachly kvůli cenám paliva, konkurence cítí příležitost

Zatímco část menších nízkonákladových dopravců kvůli vysokým nákladům omezuje provoz, jiné společnosti vidí příležitost k růstu.

Například společnost Frontier Airlines se sídlem v Denveru plánuje v aktuálním čtvrtletí zvýšit kapacitu až o 18 procent. „Růst příjmů pomohl vyrovnat vyšší náklady na palivo,“ uvedl generální ředitel Frontier Airlines Jimmy Dempsey.

Frontier Airlines ve druhém čtvrtletí zvýšila průměrný výnos z letenky na 63,04 dolaru (1 300 Kč), zatímco loni činil 40,94 dolaru (860 Kč).

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