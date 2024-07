Adidas přestřelil s reklamou na tenisky. Za využití angažované modelky se omluvil

Olympijské hry v roce 1972 pořádané v německém Mnichově se do historie zapsaly jednou z nejtragičtějších události v dějinách sportu. Ozbrojení teroristé vtrhli 5. září do olympijské vesničky a zajali jedenáct izraelských sportovců, trenérů a úředníků v jejich ubikacích. Za propuštění 11 rukojmích žádali svobodu pro 234 palestinských a arabských vězňů zadržovaných v Izraeli.

Dva z Izraelců Palestinci bezprostředně zastřelili, a než skončilo osmnáctihodinové vyjednávání zakončené přestřelkou, při zpackané záchranné misi zahynulo dalších devět Izraelců, píše list Newsweek.

What @adidasoriginals did was intentional, not a mistake. Choosing Bella Hadid to represent the "72 Olympic Shoes" is a direct insult to Jews and all of Israel.



This decision is consistent with the history of Adidas' founders, Adi and Rudi Dassler, who were members of the Nazi… pic.twitter.com/uM45V4HXrD