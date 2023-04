Absolutní zákaz. Švédská vodka skončila v Rusku, doma jí hrozili bojkotem

„Rozhodli jsme se definitivně zastavit vývoz naší značky do Ruska,“ uvedla společnost Absolut Company. Její generální ředitelka Stephanie Durrouxová v prohlášení uvedla, že firma tak plní povinnost vůči svým zaměstnancům a partnerům. „Nemůžeme je vystavovat masivní kritice v jakékoli podobě,“ dodala. Informaci přinesl deník The Guardian.

Vlastník značky Absolut, společnost Pernod Ricard, již dříve potvrdil, že obnovil export některých produktů do Ruska poté, co ho v březnu 2022 krátce po invazi Moskvy na Ukrajinu ukončil. Společnost uvedla, že od listopadu loňského roku Rusko změnilo dovozní předpisy umožňující paralelní import alkoholu bez povolení oprávněných dovozců. Pernod Ricard ospravedlňoval svůj krok tím, že rozhodnutí o obnovení exportu vodky do Ruska učinil z důvodů ochrany svých zaměstnanců v Rusku.

Tento krok však vyvolal značnou kritiku, a to i ze strany významných švédských politiků. „Byl jsem velmi překvapen,“ nechal se například slyšet předseda vlády Ulf Kristersson poté, co se o kontroverzním rozhodnutí společnosti obnovit export dozvěděl.

Jiní okamžitě vyzývali k bojkotu značky a označili krok Absolut za morální kolaps, bezpáteřnost a dárek Putinovi. Několik barů a restaurací ve Stockholmu dokonce nějakou dobu přestalo prodávat výrobky Pernod Ricard.

„Reakce posledních dnů jasně odráží roli, kterou Absolut hraje pro lidi ve Švédsku. Uvědomujeme si význam dlouhodobých a důvěryhodných vztahů s našimi zaměstnanci, partnery, spotřebiteli a celou švédskou společností,“ dodala podle The Guardianu generální ředitelka.