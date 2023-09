Dejte si lososa z 3D tiskárny. Nastala revoluce ve výrobě jídla, slibuje firma

Potravina nazvaná „THE FILET – Inspired By Salmon“ je prvním produktem vyrobeným pomocí patentované technologie 3D tisku potravin společnosti Revo Foods nazvané MassFormer. Stejně jako některé jiné výrobky nahrazující maso je i alternativa lososa vyrobena z mykoproteinu, který pochází z vláknitých hub.

Co se týče výživové hodnoty, obsahuje výrobek řadu vitaminů a omega-3 mastné kyseliny. Je také považován za produkt s vysokým obsahem bílkovin, a to 9,5 gramu na 100 gramů, i když je to stále méně než obsah bílkovin ve stejném množství běžného lososa.

Revo Foods Společnost Revo Foods, která byla založena v roce 2020, má dva patenty na novou technologii pro kontinuální 3D tisk bílkovin a dosud získala finanční prostředky ve výši 7 milionů eur. Filet bude možné zakoupit také online, a to za cenu 6,99 eur.

Společnost Revo Foods tvrdí, že pomocí své patentované technologie 3D-MassFormer vyvinula vůbec první kontinuální výrobní proces, který je schopen masově vyrábět potraviny 3D technologií.

„S milníkem 3D tisku potravin v průmyslovém měřítku vstupujeme do kreativní potravinářské revoluce, do éry, kdy se potraviny vyrábějí přesně podle potřeb zákazníka. Nevytváříme jen veganskou alternativu, ale utváříme budoucnost potravin jako takových. Tento nový proces mění pravidla hry pro alternativy masa a umožňuje vytvořit novou kategorii autentických výrobků, jako jsou veganské steaky a filety,“ řekl Robin Simsa, generální ředitel společnosti Revo Foods.

Od koláčků po maso z laboratoře

Mykoprotein má jen minimální nároky na zpracování a při jeho výrobě je potřeba méně zdrojů (voda, emise) než při konvenční reprodukci ryb, takže je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, dodala společnost.

Společnost Revo Foods spolupracovala s dalším startupem, Mycorena, na vývoji mykoproteinu speciálně navrženého tak, aby se dal protlačit 3D tiskárnou.

Výzkumníci se již několik let snaží o vytvoření potravinářských produktů vyrobených 3D tiskárnou, přičemž jejich výtvory sahají od laserem připravovaných sýrových koláčů až po vrstvené laboratorně pěstované maso. Tento vývoj byl podpořen evropským financováním ve výši 1,5 milionu eur.

Tištěné alternativy potravin by mohly zvýšit udržitelnost výroby potravin, což je problém zejména v odvětví rybolovu. Nový výrobek je prezentován jako slibné řešení, které má spotřebitelům poskytnout udržitelné alternativy, jež nepřispívají k nadměrnému rybolovu.

„Klíč k úspěchu těchto výrobků spočívá ve znovuvytvoření autentické chuti, která osloví flexitariány. Navíc má filet vrstvy, které se od sebe oddělují, když na něj zatlačíte vidličkou, takže i strukturou připomíná skutečného lososa,“ uvedla společnost.