Britské finanční společnosti verbují studenty na stáže. Podmínkou je být černý

Dvacet bristolských zaměstnavatelů přijalo 46 nových stážistů, všichni z nich byli černoši. Mezi nimi například i dvaadvacetiletý student Oren Henry, ktery začal pracovat v investiční společnosti Hargreaves Lansdown. Jak přiznává, nedávno se zúčastnil výběrového řízení v jiné firmě a zjistil, že mezi 50 kandidáty byl jediným člověkem s tmavou pletí.

„Vstup do takového prostředí může být zastrašující a trošku děsivý. Projekty, jako je tento, jsou důležité, protože vyzývají přímo černošské studenty,“ míní Henry. Bristolská iniciativa vychází z projektu 10 000 Black Interns, jehož cílem je nabídnout více příležitostí černošským studentům či absolventům právě v oborech, ve kterých dominují běloši.

Mezi spoluzakladatele projektu 10 000 Black Interns patří zkušený podnikatel v oblasti finančních služeb Dawid Konotey-Ahulu. „Často jsem byl jediným černochem v místnosti,“ říká pro BBC. „Jezdím na konference, na summity, na schůzky, a jsem tam jen já,“ doplňuje podnikatel, který program 10 000 Black Interns založil společně se svými třemi kolegy. Na léto 2021 zajistili studentům 500 stáží.

Více pracovních pozic pro černochy

Britská společnost Hargreaves Lansdown se sídlem v anglickém Bristolu ve spolupráci s bristolským starostou Marvinem Reesem a jinými velkými firmami taktéž obstarávala stáže černošských studentům. Nejednalo se pouze o finanční sektor, ale také třeba o právnické či sportovní společnosti.



„Víme, že mladí černoši byli pandemií neúměrně zasaženi,“ zmínila Anna Langdon z finanční společnosti Hargreaves Lansdown’s, která zaměstnává 1800 lidí. „Chtěli jsme to změnit. Jedna věc, o které víme, že je důležitá, je poskytnout lidem opravdu dobrou, placenou a dobře strukturovanou pracovní zkušenost,“ doplnila.

Spoluzakladatelé 10 000 Black Interns již zahájili větší projekt na příští léto, počet stáží v následujícím roce by se měl zvýšit na 2000. Celý projekt by měl běžet po dobu pěti let a celkově poskytnout 10 000 stáží. Praxe by měly být zajištěny v 20 sektorech a 700 firmách.

„Je to ohromné a úplně to mění situaci. Brzy uvidíte lidi tmavé pleti na pozicích středního managementu, a nakonec samozřejmě na úrovních vrcholového managementu, což je samozřejmě cílem,“ uvedl Dawid Konotey-Ahulu.