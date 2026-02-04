Změny v proplácení péče u zubaře začaly platit od 1. ledna 2026, některé ještě přijdou od 1. července 2026. Co se změnilo už začátkem roku?
Hrazené bílé plomby
Základní bílou plombu, takzvanou fotokompozitní výplň, hradí nově pojišťovny nejen dětem, ale i dospělým. A to bez ohledu na to, na kterém zubu ji stomatolog udělá. V minulosti byla u dospělých „zdarma“, tedy plně hrazená, jen u předních zubů (do trojek včetně). Tato základní bílá plomba stojí podle VZP 900 korun a hrazena bude celá.
„U kvalitnějších, vrstvených fotokompozitních plomb vzniká spoluúčast pojištěnce ve výši rozdílu mezi úhradou za základní plombu a cenou za vrstvenou plombu,“ uvádí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Kolik konkrétně budete platit, závisí na přesném typu plomby a může se lišit i v různých zdravotních zařízeních. Na cenu se proto předem zeptejte stomatologa.
Ošetření kanálků se spoluúčastí
Příjemnou novinkou je také významný příspěvek na nadstandardní ošetření kořenových kanálků (endodoncie). Toto ošetření, lidově nazývané také trhání nervu, měli dospělí dosud hrazené jen metodou centrálního čepu. Stomatologové ale dlouhodobě upozorňovali na to, že tato metoda má svá úskalí a mnohdy vede k nutnosti opakovaného zákroku, případně i vytržení zubu.
Zubaři tak svým pacientům doporučovali jiné metody čištění kanálků, které už ale pojišťovny nehradily, a to ani částečně. „V porovnání s metodou centrálního čepu je u ošetření jinými metodami nižší riziko komplikací,“ upozorňuje Česká stomatologická komora.
Nově si pacient může vybrat jinou metodu a pojišťovna mu na ni „přidá“ 1 300 Kč. Platí to pro řezáky, špičáky a premoláry, tedy jedničky až pětky. U stoliček, tedy od šestek dál, si už ošetření kanálku jinak než centrálním čepem musí dospělý člověk uhradit ze svého.
Podle Viktorie Plívové, mluvčí VZP, je novinkou tohoto přístupu také to, že se do zdravotního pojištění u stomatologické péče zavádí spoluúčast. Dosud mi mohli lidé vybrat mezi hrazenou, ale odborníky nepříliš doporučovanou variantou, a kvalitnějším postupem, který zaplatili celý ze své kapsy. Nyní i u jiných metod než centrálního čepu pojišťovna pokryje 1 300 korun. Dodejme, že „trhání nervu“ je i tak záležitost značně nákladná, částky šplhají do tisíců až desetitisíců korun.
Konec amalgámu od 1. července 2026
V letošním roce se pacienti dočkají ještě jedné změny u zubařů. Zcela skončí amalgámové plomby. Tyto dříve nejrozšířenější typy výplní byly (a dosud jsou) pojišťovnami plně hrazené, experti ale čím dál častěji upozorňovali na jejich rizika pro zdraví a životní prostředí.
Amalgám je slitina obsahující rtuť, která patří mezi toxické látky. Navíc jsou v amalgámu i jiné kovy, na něž mohly vznikat alergie. Některé typy amalgámových výplní byly omezené již dříve, 1. července 2026 ale skončí i ty, které zubaři dosud používat směli. „Bude možné jej využít v naprosto výjimečných, zdravotně odůvodněných případech, kdy nelze využít plombu z jiného materiálu,“ vysvětluje ZPMV.
Amalgámové výplně, známé také jako tmavé plomby, případně stříbrné plomby (podle obsahu stříbra), se dosud užívat směly, ale ne u dětí do 15 let a u těhotných či kojících žen.
Děti u zubaře
Děti a mladí do 18 let jsou na tom nejlíp. Bílé (fotokompozitní) plomby mají nadále zdarma, resp. plně hrazené pojišťovnou, ať už je jimi ošetřena jakákoli část chrupu.
A lépe než dospělí jsou na tom i při ošetření zubních kanálků. „U dětí budou hrazeny všechny metody, a to v rozsahu celého chrupu včetně stoliček, zubaři tak mohou zvolit tu nejšetrnější a nejvhodnější metodu,“ uvádí Plívová z VZP.
Kvůli novinkám v hrazení péče u stomatologů vydají pojišťovny více peněz než dosud, největší zdravotní pojišťovna v zemi odhaduje náklady na téměř 3 miliardy korun. „Zvýšené náklady vnímáme jako dobrou investici do zdravotní péče našich klientů,“ říká Jan Bodnár, náměstek VZP pro zdravotní péči. Lidé podle něj už nebudou návštěvu zubaře odkládat z finančních důvodů, častější kontroly pak zachytí kaz už na počátku, kdy na jeho odstranění postačí plně hrazená základní bílá plomba.
