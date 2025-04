Ne vždy se podaří výdejní boxy nainstalovat ideálně. V některých případech také přímo zasahují do života okolo žijících lidí, když zabírají místo na parkovištích nebo jsou nevhodně umístěné. Společnost Alza, která je u nás nejznámějším provozovatelem boxů, proto spolupracuje při výstavbě boxů s architekty, urbanisty i památkáři za účelem co nejmenšího zásahu boxů do veřejného prostranství.

Obdobně postupuje i Packeta, která v Česku aktuálně provozuje kolem 5 000 výdejních boxů. „Naše nové boxy jsou laděny do neutrálních barev a jejich design je konzultován s odborníky. Na ulicích postupně omezujeme používání červených boxů, které se budou vyskytovat primárně v obchodních centrech,“ uvedla například společnost Packeta.

Z průzkumu společnosti ResponseNow dále vyplynulo, že podle 42 procent respondentů by měly mít boxy od jednoho provozovatele jednotný vzhled. 29 prpcent respondentů pak na vzhledu boxů vůbec nezáleží. 17 procent tázaných by preferovalo, aby boxy všech provozovatelů byly stejné a měly jednotný vzhled. 11 procent lidí by naopak uvítalo, aby byl každý box výrazný, odlišitelný a každý provozovatel měl více designů svých boxů.

Nejznámějším poskytovatelem doručovacích boxů je Alza se svými AlzaBoxy, které znají téměř všichni respondenti. Další poskytovatelé s vysokou znalostí jsou Zásilkovna (Packeta) se Z-Boxy, Balíkovna a PPL Parcelbox.

„Při výstavbě našich AlzaBoxů vždy dbáme na to, aby zapadly do městské výstavby a nerušily obyvatele. Na jejich vzhledu i umístění proto pracujeme s architekty, urbanisty a často i památkáři,“ uvádí Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.

Alza také přizpůsobuje design boxů specifickým místním požadavkům. Například v historických částech měst často využívá decentní šedý branding, který je vizuálně méně nápadný. Cílem podle Čeřovské je, aby AlzaBoxy zapadly do prostředí nejen funkčně, ale také esteticky.

„Například u brněnské městské části Komín byla podmínka pro povolení umístění AlzaBoxu ovlivnit jeho vzhled. Vznikl tak grafický návrh, který zpracoval komínský občan a grafik Tomáš Svoboda. Tento design se stal součástí komínského AlzaBoxu. Spolupráce s obcí tak přinesla nejen praktické, ale i estetické řešení,“ doplňuje Čeřovská. V některých případech pak AlzaBoxy instaluje například jako součást plotu či zdiva.

S umístěním radí urbanisté i instituce

„Vkládání boxů místo plotu považuji za téměř ideální. Jakmile odstraníte část plotu a nahradíte ji boxem, který veřejnému prostoru v tu chvíli přináší určitou přidanou hodnotu, je to to nejlepší, co můžete udělat,“ uvádí architekt a zapálený propagátor kvalitního veřejného městského prostoru Adam Gebrian.

Zásilkovna červené boxy postupně nahrazuje neutrálně zbarvenými, které lépe zapadají do koloritu českých měst. „Naše umístění Z-Boxů konzultujeme s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy a dalšími institucemi. Respektujeme manuály pro veřejný prostor a dbáme na citlivé začlenění do městské krajiny,“ uvedla Packeta.

Alza umisťuje boxy na soukromé i veřejné pozemky. Klíčové je pro ni uzavření platné nájemní smlouvy s majitelem pozemku. „Spolupráce s vlastníky pozemků, ať už jde o města, obce nebo jednotlivce, je pro nás velmi důležitá. Pokud město či obec projeví zájem, jsme připraveni aktivně spolupracovat na nalezení nejvhodnějších lokalit pro umístění našich boxů. Naším cílem je, aby výsledné řešení vyhovovalo všem zúčastněným stranám,“ říká.

„Pokud starosta hledá způsob, jak občanům zajistit pohodlné doručování, naše boxy jsou skvělou volbou. Navíc, AlzaBoxy jsou otevřené nonstop a mohou je využívat zákazníci všech klíčových dopravců, jako je Balíkovna (Česká pošta), PPL, DPD a další. Tento model podporuje myšlenku otevřené sítě výdejních boxů, což přispívá ke snížení jejich celkového počtu a zlepšení dostupnosti služeb pro obyvatele,“ uzavírá Čeřovská z Alzy.