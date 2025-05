V Česku je na 15 tisíc výdejních boxů. Šestina Čechů by jich uvítala více

Box některého z doručovatelů má do vzdálenosti jednoho kilometru od bydliště již téměř každý. Drtivá většina (78 procent) respondentů v průzkumu uvedla, že k nejbližšímu doručovacímu boxu to má ode dveří svého domu maximálně 500 metrů. Šestina dotázaných je však přesvědčena, že komfortní vzdálenost doručovacího boxu od domu, zaměstnání nebo školy, by měla být ještě kratší.

Ruku v ruce se samotnou dostupností doručovacích boxů jde i jejich kapacita. Týká se to hlavně míst, kde počet zákazníků využívajících tento způsob doručování silně převyšuje počet dostupných schránek. S nedostatečnou kapacitou boxů se potýká mírně nadpoloviční většina dotázaných. A podle pěti procent je problém nedostatečné kapacity neustálý.

Nejčastějším důsledkem pak bývá zpoždění, nebo přesměrování zásilky do jiného boxu. Podle výsledků průzkumu ResponseNow se se zpožděním balíčku setkává okolo pětiny respondentů (22 %).

Doručení balíčku na jiné výdejní místo, což nejčastěji vzbuzuje nespokojenost, postihlo 70 procent účastníků šetření. Například společnost Alza se těmto situacím snaží předcházet a dodání do samoobslužných boxů garantuje. „Pokud si zákazník objedná na Alze s doručením do AlzaBoxu, tak mu zásilku v žádném případě nepřesměrujeme na jiný typ výdejního místa,“ uvedla Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.

Vysoký zájem o využívání boxů pohání zvyšování jejich počtu v ulicích. To však vyvolává otázky, jak vybírat místa pro jejich umístění a jak mají samotné boxy vypadat, aby nepůsobily rušivě. Odborníci na architekturu nejčastěji radí umisťovat boxy ideálně dovnitř budov, nebo tak, aby ve veřejném prostoru nepřekážely.

„Vkládání boxů místo plotu považuji za téměř ideální. Jakmile odstraníte část plotu a nahradíte ji boxem, který veřejnému prostoru v tu chvíli přináší určitou přidanou hodnotu, je to to nejlepší, co můžete udělat,“ uvádí architekt Adam Gebrian.

Zásilkovna červené boxy postupně nahrazuje neutrálně zbarvenými, které lépe zapadají do koloritu českých měst. „Naše umístění Z-Boxů konzultujeme s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy a dalšími institucemi. Respektujeme manuály pro veřejný prostor a dbáme na citlivé začlenění do městské krajiny,“ uvedla v prohlášení mateřská firma Packeta.

Vizuální podoba samotných boxů je dalším významným aspektem v debatě o výdejních boxech. Sami provozovatelé se v poslední době snaží zakomponovat boxy do uličního prostoru tak, aby zbytečně nerušily okolí. „Design AlzaBoxů se snažíme přizpůsobit specifickým místním požadavkům. Například v historických částech měst často využíváme decentní šedý branding, který je vizuálně méně nápadný. Naším cílem je, aby AlzaBoxy zapadly do prostředí nejen funkčně, ale také esteticky,“ popisuje Eliška Čeřovská.

Alza poskytuje navíc přístup ostatním dopravcům do schránek v boxu. Cílem je předejít vzniku takzvaných hnízd, tedy míst, kde jsou v těsné blízkosti vystavěny výdejní boxy více společností najednou.