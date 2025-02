Kombinace Ryzlinku a pálavského terroiru je světový unikát, říká oceněný vinař

Co považujete za hlavní přednosti vašeho Ryzlinku vlašského, které vedly k jeho úspěchu mezi více než 2 800 víny?

Pro nás spočívá hlavní kvalita ve komplexnosti na všech úrovních. Začíná to u suroviny, kde se snoubí krásně vyzrálé hrozny s těmi napadenými botrytidou. Dále technologický proces, který kombinuje metody využívající nerezové nádoby i dubové sudy, což společně obohacuje finální chuť vína o tóny medu, ovoce a minerality. Tuto jedinečnost umocňuje i originální spojení charakteristiky Ryzlinku vlašského a terroiru Pálavy.

V čem vidíte originalitu spojení odrůdy Ryzlink vlašský a pálavského terroiru? Jak toto spojení ovlivňuje charakter vašich vín?

Jedinečnost našeho Ryzlinku vlašského spočívá v jeho neopakovatelnosti; je to zážitek, který nenabízí žádné jiné místo. Geografie a geomorfologie Pálavy jsou unikátní, a právě to umožňuje Ryzlinku vlašskému dokonale odrážet svůj původ.

Terroir Souhrnný vliv zejména přírodních podmínek konkrétního místa na zde pěstované rostliny, že vzniká jedinečný a nezaměnitelný zemědělský produkt. Jde svým způsobem o genius loci daného místa. Původně francouzský termín terroir se používá především ve vinařství, kde se jím rozumí místní geologické podloží, složení půdy, vlhkost, srážky, nadmořská výška, tradice a um vinaře, a to, jak se tento komplex vlivů promítne do charakteru určitého vína. Zdroj: Wikipedia.org

Typickou mineralitu tohoto vína najdete v různých nuancích napříč naším sortimentem, ale skutečně vynikne v charakteristické síle vlašáku. Ačkoli je Ryzlink vlašský široce rozšířen v zemích bývalého Rakouska-Uherska, jako jsou Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Chorvatsko, často bývá považován pouze za doplňkovou odrůdu.

U nás však má vedoucí postavení a já jsem pevně přesvědčen, že kombinace Ryzlinku vlašského a pálavského terroiru je skutečně světovým unikátem.

Liší se váš proces výroby v něčem?

Proces byl tradiční. Jediná specifika byla v třídění hroznů, kdy klademe velký důraz na to, abychom zpracovali jen to, co chceme. Po fermentaci následovalo delší ležení vína na kvasničních kalech.

Přispěly vlastnosti viniční trati Purmice na Pálavě ke kvalitě oceněného vína?

Viniční trať Purmice se od ostatních pálavských tratí odlišuje svou nižší nadmořskou výškou a specifickou expozicí ke slunci, která se mění s terénem táhnoucím se do kopce a za horizont. Tato jedinečná poloha vede k výrazné botrytidě, pokud to podmínky dovolují, a zajímavě zralým hroznům.

Ve víně, které popisujeme, pak můžete cítit nuance kandovaného ovoce a medu v kontrastu s typickou mineralitou. Ryzlink vlašský dokáže skvěle reflektovat prostředí, ve kterém roste. Nabízíme různé varianty této odrůdy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ od citrusových a květinových, které jsou typické pro Dunajovské kopce, až po minerální, herbální a oříškové, které jsou charakteristické pro Pálavu.

Jaké výzvy jste museli překonat při pěstování hroznů pro toto víno?

Rok 2022 byl relativně klidný, avšak s mírným nedostatkem srážek. Každoroční výzvou zůstává nástup botrytidy, který je nejistý, a následné monitorování rozsahu a intenzity jejího napadení hroznů. V této fázi se vždy snažíme efektivně zvládnout časově citlivé procesy.

Hrozny právě byly popisovány jako výrazně botrytické. Jak tento faktor ovlivnil chuť a aroma vína?

Je zásadní pochopit účinky botrytidy na hrozny. Tato houba napadá bobule, odebírá jim vodu a koncentruje obsah cukrů, kyselin, aromatických látek a dalších složek uvnitř. Množství botrytidy v hroznech přímo ovlivňuje víno – více botrytidy znamená vyšší extrakt, větší viskozitu a odlišný charakter vína.

Co pro vás znamená ocenění Šampiona Salonu vín 2025?

Toto ocenění přináší obrovskou radost, ale zároveň cítím pokoru a hlubokou vděčnost. Je to potvrzení kvality naší profilové odrůdy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ryzlinku vlašského. S takovým úspěchem se pojí i zodpovědnost udržet kvalitu naší práce na vysoké úrovni. Vděčný jsem všem, kdo se podílejí na našem úspěchu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ od práce ve vinici až po finální adjustaci a expedici vín. Pro naše vinařství to znamená dosažení milníku, kterého jsme dosud nedosáhli a je to pro nás velký impuls do budoucna.

Jaké jsou podle vás klíčové faktory pro úspěch v soutěži, jako je Salon vín?

Kvalita vín se projevuje kontinuitou v čase a naším úsilím o udržení rovnoměrnosti této kvality. Je také důležité dobře se prezentovat a zaměřit se na to, co má skutečný potenciál a co přispívá k profilu naší produkce. Přesto, i při hodnocení vín hraje roli mnoho faktorů a i přes snahu o eliminaci některých z nich, každé víno má své specifické období, kdy vynikne. Víno je dynamické, prochází vývojem a má své momenty, kdy je skryté a nenápadné, a jindy zase plně ukazuje svoji krásu.

V posledních letech se hodně diskutuje o možnosti zavedení spotřební daně na tichá vína. Jak by podle vás zavedení spotřební daně na tichá vína ovlivnilo české vinařství a spotřebitele?

Toto téma vyžaduje hlubší zamyšlení, neboť zemědělství, jako je pěstování vinné révy a produkce hroznů, se potýká s mnoha výzvami včetně mrazů, houbových chorob, nedostatku pracovní síly a nevyzpytatelného počasí. Tyto faktory se odrážejí v ceně vína, a pokud bychom přidali ještě další náklady na administrativu a zřízení celních skladů, české vinařství by to výrazně znevýhodnilo.

Zavedení spotřební daně by mělo devastující dopad na celý vinařský sektor a s ním spojené obory, jako jsou turismus, ubytovací a gastronomické služby, drobný průmysl a prodejci, což by postihlo tisíce lidí.

Byli bychom jediní ve vinařské Evropě, kteří by se postavili proti svým vlastním zájmům. Zavedení daně, prezentované především jako boj proti levným, nekvalitním vínům, by nevedlo ke zlepšení situace. Levná vína by zůstala levná a kvalitnější a dražší vína by se stala ještě dražšími. Takový krok by zastavil rozvoj našeho sektoru, snížil by naši konkurenceschopnost na světovém trhu a vedl k poklesu viničních ploch, což by nakonec mohlo vést ke zrušení daně, jako se stalo již v minulosti.