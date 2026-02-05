Vyměňujete ložní prádlo jednou za měsíc? Odborníci by vám na to řekli, že ani to není dostatečné. V některých případech nestačí ani 14 dní.
Nejčastěji kladené otázky:
- Jak často měnit povlečení a lůžkoviny?
- Je možné v zimě prát ložní prádlo méně často?
- Na jakou teplotu prát povlečení? Jak správně prát ložní prádlo?
- Jak sušit ložní prádlo?
Jak často měnit povlečení a lůžkoviny?
Bez ohledu na roční období se během spánku hodně potíme a v lůžkovinách zůstávají kromě vlhkosti též odumřelé kožní buňky, které přispívají k množení bakterií. Jak uvádí americká spánková koučka McKenzie Hyde, může být v extrémním případě na nevypraném povlečení a lůžkovinách více bakterií než na záchodovém prkénku. Samozřejmě se v nich usazuje i prach, ve kterém žijí tisíce roztočů. Ty sice nevidíme a sami o sobě neškodí, především jejich trus je však velmi dráždivý pro alergiky, proto mnozí pociťují zhoršení právě v noci.
- Povlečení:
Obecně panuje představa, že ložní prádlo je třeba vyměnit a vyprat jednou za čtrnáct dní až tři týdny. Podle odborníků to rozhodně nestačí a je nutné povlečení vyměňovat jednou týdně, maximálně za 10 dnů, zejména v případě malých dětí či alergiků a astmatiků. V první řadě se to týká prostěradel a povlaků na polštáře, které jsou potu vystaveny nejvíce. Povlečení na přikrývky pak stačí měnit jednou za čtrnáct dní.
- Lůžkoviny:
Pamatujte, že pravidelnou údržbu potřebují i lůžkoviny. Polštáře a přikrývky je třeba pravidelně větrat a minimálně jednou, ještě lépe dvakrát do roka vyprat či nechat vyčistit, vždy v závislosti na materiálu. A to i v případě přikrývek z dutého vlákna, které jsou sice vhodnější pro alergiky na peří, ale roztočům se v nich daří velice dobře. Lůžkoviny, ať už z peří, polyesteru, nebo bambusu a pohanky, vždy vyžadují nižší teploty a jemné prací prostředky. Velké zimní „duchny“ se do pračky obvykle nevejdou a budou vyžadovat čistírnu.
|Prostěradla a povlaky na polštáře
|Jednou za 7 až 10 dní
|Povlečení na přikrývky
|Jednou za 14 dní
|Polštáře a peřiny
|Minimálně dvakrát ročně
|Přikrývky a deky
|Jednou za jeden až dva měsíce
|Potahy matrací
|Jednou měsíčně
Je možné v zimě prát ložní prádlo méně často?
V chladu se méně potíme, proto by se mohlo zdát, že je možné interval výměny povlečení poněkud prodloužit. Opak je ale pravdou. Zimní období s sebou nese i topnou sezonu, a tím pádem v řadě domácností také výrazně sušší vzduch, nemluvě o vyšší nemocnosti. I kůže se pak více vysušuje a částečky odumřelé kůže vytvářejí pro bakterie bohatou živnou půdu. I zde je tedy více vhodné dodržovat týdenní interval.
V jakých případech je třeba prát ložní prádlo nejčastěji?
Jak správně prát ložní prádlo?
Nejúčinnější k likvidaci bakterií je samozřejmě praní tzv. „na vyvářku“, tedy 90 či 95 stupňů. To se však doporučuje pouze v případě bílého prádla ze stoprocentní bavlny, které takové ošetření potřebuje. Tedy kapesníky, látkové pleny, případně výrazně znečištěná prostěradla, pokud to instrukce na praní dovolují. V ostatních případech hrozí, že při devadesáti stupních blednou barvy nebo se materiál srazí.
Většina virů i bakterií, stejně jako prachových částic, ve kterých žijí roztoči, je ničena už při 60 stupních. Právě kvůli prachu a bakteriím se doporučuje prát ložní prádlo na šedesát stupňů. Bavlna či flanel obvykle zvládají šedesátku bez problému. Satén, který je jemný, kvalitní a luxusní, ale potřebuje šetrnější péči a praní maximálně na 40 stupňů.
Rádi sušíte na sluníčku? Pozor na prach a pyly!
Intenzivní sluneční záření může mít jisté dezinfekční účinky a na čerstvém vzduchu je prádlo krásně vyvětrané. Určité riziko naproti tomu představuje prach a v sezoně i pylové částečky. Lidé, kteří trpí pylovou alergií, by mohli vyprávět, že její úskalí mnohdy začínají již brzy z jara a táhnou se až do podzimu. Pokud máte citlivější dýchací cesty, alergie, astma, případně bydlíte v prašném městském prostředí, raději sušte lůžkoviny a ložní prádlo doma nebo využijte sušičku. Nezapomínejte však na důkladné větrání.