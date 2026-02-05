V lůžkovinách může být víc bakterií než na záchodovém prkénku. Jak často je prát?

Autor:
  8:30
Stejnou péči, jakou dáváme čistému oblečení, bychom měli věnovat i ložnímu prádlu. Výjimkou nejsou ani zimní měsíce. Právě suchý vzduch v přetopených bytech může způsobit nepříjemnosti a zdravotní komplikace.

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Vyměňujete ložní prádlo jednou za měsíc? Odborníci by vám na to řekli, že ani to není dostatečné. V některých případech nestačí ani 14 dní.

Nejčastěji kladené otázky:

Jak často měnit povlečení a lůžkoviny?

Bez ohledu na roční období se během spánku hodně potíme a v lůžkovinách zůstávají kromě vlhkosti též odumřelé kožní buňky, které přispívají k množení bakterií. Jak uvádí americká spánková koučka McKenzie Hyde, může být v extrémním případě na nevypraném povlečení a lůžkovinách více bakterií než na záchodovém prkénku. Samozřejmě se v nich usazuje i prach, ve kterém žijí tisíce roztočů. Ty sice nevidíme a sami o sobě neškodí, především jejich trus je však velmi dráždivý pro alergiky, proto mnozí pociťují zhoršení právě v noci.

  • Povlečení:

Obecně panuje představa, že ložní prádlo je třeba vyměnit a vyprat jednou za čtrnáct dní až tři týdny. Podle odborníků to rozhodně nestačí a je nutné povlečení vyměňovat jednou týdně, maximálně za 10 dnů, zejména v případě malých dětí či alergiků a astmatiků. V první řadě se to týká prostěradel a povlaků na polštáře, které jsou potu vystaveny nejvíce. Povlečení na přikrývky pak stačí měnit jednou za čtrnáct dní.

  • Lůžkoviny:

Pamatujte, že pravidelnou údržbu potřebují i lůžkoviny. Polštáře a přikrývky je třeba pravidelně větrat a minimálně jednou, ještě lépe dvakrát do roka vyprat či nechat vyčistit, vždy v závislosti na materiálu. A to i v případě přikrývek z dutého vlákna, které jsou sice vhodnější pro alergiky na peří, ale roztočům se v nich daří velice dobře. Lůžkoviny, ať už z peří, polyesteru, nebo bambusu a pohanky, vždy vyžadují nižší teploty a jemné prací prostředky. Velké zimní „duchny“ se do pračky obvykle nevejdou a budou vyžadovat čistírnu.

Doporučený interval praní:
Prostěradla a povlaky na polštářeJednou za 7 až 10 dní
Povlečení na přikrývkyJednou za 14 dní
Polštáře a peřinyMinimálně dvakrát ročně
Přikrývky a dekyJednou za jeden až dva měsíce
Potahy matracíJednou měsíčně

Je možné v zimě prát ložní prádlo méně často?

V chladu se méně potíme, proto by se mohlo zdát, že je možné interval výměny povlečení poněkud prodloužit. Opak je ale pravdou. Zimní období s sebou nese i topnou sezonu, a tím pádem v řadě domácností také výrazně sušší vzduch, nemluvě o vyšší nemocnosti. I kůže se pak více vysušuje a částečky odumřelé kůže vytvářejí pro bakterie bohatou živnou půdu. I zde je tedy více vhodné dodržovat týdenní interval.

V jakých případech je třeba prát ložní prádlo nejčastěji?

  • U malých dětí a osob s alergií, astmatem nebo citlivých na prach
  • V případě infekce nebo kožních onemocnění
  • U nadměrného pocení
  • Pokud domácí mazlíček spí v posteli

Jak správně prát ložní prádlo?

Nejúčinnější k likvidaci bakterií je samozřejmě praní tzv. „na vyvářku“, tedy 90 či 95 stupňů. To se však doporučuje pouze v případě bílého prádla ze stoprocentní bavlny, které takové ošetření potřebuje. Tedy kapesníky, látkové pleny, případně výrazně znečištěná prostěradla, pokud to instrukce na praní dovolují. V ostatních případech hrozí, že při devadesáti stupních blednou barvy nebo se materiál srazí.

Většina virů i bakterií, stejně jako prachových částic, ve kterých žijí roztoči, je ničena už při 60 stupních. Právě kvůli prachu a bakteriím se doporučuje prát ložní prádlo na šedesát stupňů. Bavlna či flanel obvykle zvládají šedesátku bez problému. Satén, který je jemný, kvalitní a luxusní, ale potřebuje šetrnější péči a praní maximálně na 40 stupňů.

Rádi sušíte na sluníčku? Pozor na prach a pyly!

Intenzivní sluneční záření může mít jisté dezinfekční účinky a na čerstvém vzduchu je prádlo krásně vyvětrané. Určité riziko naproti tomu představuje prach a v sezoně i pylové částečky. Lidé, kteří trpí pylovou alergií, by mohli vyprávět, že její úskalí mnohdy začínají již brzy z jara a táhnou se až do podzimu. Pokud máte citlivější dýchací cesty, alergie, astma, případně bydlíte v prašném městském prostředí, raději sušte lůžkoviny a ložní prádlo doma nebo využijte sušičku. Nezapomínejte však na důkladné větrání.

Vstoupit do diskuse
Témata: povlečení, bakterie

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Hattrick „pana Marlenky“. Avetisjan potřetí vyhrál krajské kolo prestižní soutěže

Majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan už potřetí...

Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku si po letech zopakoval majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan. Stal se tak v pořadí patnáctým vítězem regionálního kola soutěže v...

5. února 2026  8:31

V lůžkovinách může být víc bakterií než na záchodovém prkénku. Jak často je prát?

Ilustrační obrázek

Stejnou péči, jakou dáváme čistému oblečení, bychom měli věnovat i ložnímu prádlu. Výjimkou nejsou ani zimní měsíce. Právě suchý vzduch v přetopených bytech může způsobit nepříjemnosti a zdravotní...

5. února 2026  8:30

Výnosy majitele Googlu poprvé překonaly 400 miliard dolarů, hlavně díky AI Gemini

ilustrační snímek

Google má za sebou velmi silný rok. Tržby vzrostly o 15 procent a zisk ve čtvrtém čtvrtletí o 30 procent, hlavně díky reklamám, YouTube a rychle rostoucímu cloudu. Zásadní podíl na úspěchu má i AI...

5. února 2026  7:59

Jeden byt, více spolubydlících a příspěvek na bydlení. Kdo má nárok na superdávku

ilustrační snímek

Příspěvek na bydlení nebo novou superdávku mohou čerpat vícečlenné domácnosti, ale i lidé, kteří bydlí sami. Jak je to ale u spolubydlících, kteří sdílejí jeden byt, nebo dokonce i pokoj, ale nejsou...

5. února 2026

Dubajská čokoláda se stahuje z prodeje. Kontrola v ní odhalila kovový předmět

Dubajská čokoláda se stává hitem. (2. února 2025)

Velkoobchodní řetězec stáhl z trhu dubajskou čokoládu poté, co byl při interní kontrole nalezen kovový předmět přímo ve výrobku. Opatření se týká konkrétní šarže, firma se však rozhodla pro plošné...

5. února 2026

Krypto ztratilo téměř 500 miliard dolarů během týdne. Investoři zbystřili

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Z trhu s kryptoměnami se během necelého týdne odpařilo 467 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu 9,6 bilionu korun. Nejvýraznější propad postihl bitcoin, jehož cena v úterý klesla na nejnižší...

5. února 2026

Moderní lichváři mají desítky tisíc obětí. Studie zmapovala jejich praktiky

Premium
ilustrační snímek

Lichva už není o pokoutném půjčování peněz na ulici. Dnešní lichváři fungují sofistikovaněji. Podle rozsáhlé studie Institutu prevence a řešení předlužení mapující současnou lichvu v Česku se...

5. února 2026

Proč nemá Česko dobré pražce z Polska? Nový šéf železničářů nabízí úspory

Na trati nedaleko železniční stanice Lázně Kynžvart technici opravují traťový...

Kolejnice, pražce, stožáry pro návěstidla. To vše na železnici vyžaduje kromě evropského i české razítko, což omezuje okruh dodavatelů, kteří by se do výstavby mohly zapojit. Zrušením národních...

4. února 2026

Zákazníci si stěžují, PepsiCo zlevňuje. Američané budou mít lacinější chipsy

Regál s pochutinami v obchodě jednoho ze supermarketů v New Yorku (16. července...

Po stížnostech amerických zákazníků na vysoké ceny společnost PepsiCo oznámila, že snižuje ceny svých produktů značek Lay’s a Doritos. Od tohoto týdne mají být doporučené maloobchodní ceny těchto...

4. února 2026

Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo...

Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....

4. února 2026  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dobré zprávy z obchodu. Potraviny zlevňují, zákazníci víc utrácejí, uvádí analýza

ilustrační snímek

Český obchod má za sebou stabilní rok bez výrazných výkyvů. Zákazníci byli ochotnější utrácet, častěji si připláceli za kvalitu a to se promítlo do nákupů potravin a zboží každodenní spotřeby....

4. února 2026

Strnadova CSG zřídila pobočku v Bruselu. Strategii povede exministr Hamáček

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hamáček, místopředseda Sekce obranného průmyslu...

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada otevřela pobočku v Bruselu. Stala se tak první zbrojařskou firmou původem z České a Slovenské republiky, která má stále zastoupení v sídle...

4. února 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.