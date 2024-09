Test müsli a ořechových tyčinek: Spíš sladkost než svačina, chybí jogurt i ovoce

Ač byl letos kalendář ke školákům velkorysý a přidal jim k letním prázdninám ještě třídenní bonus, už je to neodvratně tady. Pravidelné ranní vstávání, školní docházka, úkoly a – svačiny. Kdo přitom s dětmi nevedl hádky o obsahu svačinových boxů a nedoloval ze dna tašky sedimentující krajíce, nechť hodí pomačkaným banánem.

Co totiž školákům chutná, z toho rodiče většinou chytá fantas. Co by preferovali dospělí, to pro změnu zavrhují děti. A tak se rodiče chtě nechtě uchylují k rozličným trikům – ovoce a polysacharidy zabalí do müsli tyčinek, bílkoviny a zdravé nenasycené tuky do těch z ořechů.