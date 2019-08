Test taxislužeb: Jeden dorazí za minutu, jiný nepřijede vůbec

Vozíte se rádi taxíkem, ale nechcete každý měsíc projezdit půlku výplaty? Vyplatí se dobře vybírat, několikakilometrová jízda se může u jednotlivých taxislužeb lišit až o stovky korun. Zjistil to aktuální Test MF DNES.

Vyzkoušeli jsme 14 taxislužeb v Praze, Brně a Ostravě. V hlavním městě jsme za 17,5 km dlouhou cestu z pražského Anděla na Letiště Václava Havla platili od 135 Kč (to byla promo akce) po „ďábelských“ 666 korun. V Ostravě byl rozdíl cen jízdy z centra do Mošnova (24 km) přes tři stovky. V jihomoravské metropoli jsme za cestu z Dominikánského náměstí do Tuřan (13,8 km) platili od 382 do 504 korun.

A to jsme vždy využili buď aplikace v chytrém telefonu, nebo dispečink – pokud bychom si na taxi mávli na ulici nebo si pro něj zašli na štafl, byly by rozdíly v cenách nejspíš ještě vyšší – ceníky taxislužeb totiž obvykle odměňují „objednání“ až dvacetiprocentní slevou.

Operátoři při objednávání sami od sebe nepodávají informaci o ceně. Není však ostuda zeptat se na ni, tím spíš, že některé taxislužby neumožňují platbu kartou u řidiče. Zdá-li se vám cena vysoká, prostě objednávku zrušte.

Jestliže taxislužba využívá objednávací aplikaci, cenu vidíte předem v ní. Ale pozor, někdy nakonec budete do peněženky sahat pro daleko víc. U AAA taxi se figurantovi stalo, že skutečná cena byla o 100 korun dražší než původní odhad. Ještě hůře jsme dopadli u společnosti Profitaxi. Z předpokládaných 290 korun na webovém formuláři bylo nakonec oněch 666 Kč. Vysvětlení? Na webu se počítá s bonusovými akcemi, o které si však klient musí speciálně říci, vysvětlují jednatelé společnosti.

Nechcete-li riskovat cenové překvapení na konci jízdy, objednejte si přepravu přes Uber či Liftago – u nich si vybíráte řidiče podle hodnocení zákazníků, podle času dojezdu a podle ceny – co si vyberete, to máte a není třeba později diskutovat. Jen u Uberu pozor – traduje se, že je levný, rozhodně to ale neplatí vždy. Když jsme si objednávky zkoušeli nanečisto, cenové nabídky patřily v některých okamžicích k nejvyšším.

Za pět minut však bylo vše jinak – hodně záleží na aktuální situaci.

Pouhých 30 sekund

Test jasně ukázal, že nejlepší je objednávat taxi přes aplikaci v mobilu. Většinou to funguje spolehlivě a není třeba se bát ani toho, že budete na auto dlouho čekat. V Praze jsme většinou nastupovali do vozu do sedmi minut, nejrychlejší taxík dokonce dorazil 30 sekund od odkliknutí objednávky. Brno a Ostrava se obvykle vešly do deseti minut čekání. Takže žádné nervy a plánování – auto můžete v klidu objednat až ve chvíli, kdy už stojíte na ulici se všemi zavazadly.

Ovšem i výjimky se našly. Nejproblematičtější v Praze bylo Zónové taxi. Na auto jsme čekali nejdéle a v jednom případě vůbec nedorazilo – původní (už tak dlouhou) osmnáctiminutovou dobu příjezdu řidič telefonicky prodloužil o 20 minut kvůli dopravní situaci.

Když nedorazil ani v prodlouženém termínu, volali jsme mu a on se vymluvil na dispečink, který nám měl dát vědět, že nedorazí vůbec. Vzhledem k tomu, že na trase mezi letištěm a centrem nikde nebyly bezvýchodné zácpy, domníváme se, že řidič dostal někde lepší zakázku, které dal přednost.

Ostatně něco podobného se nám stalo i při objednávání u společnosti Taxi Praha – operátor poněkud složitě zprostředkoval Tick Tack taxi. Řidič se pak zmínil, že se často stává, že krátké jízdy dispečink přiděluje ticktakům, zatímco lukrativnější meziměsta s cizinci dostává Taxi Praha. Podobných záměn se dočkali i figuranti v Brně a v Ostravě. Jako klientovi vám to může být celkem jedno, pokud tedy nesbíráte taxi body v některém z věrnostních programů.

Když vám aplikace nebo operátor nahlásí dobu čekání, která se vám zdá dlouhá, jízdu jednoduše zrušte a objednejte si taxi u jiné společnosti. Obvykle na to stačí jedno kliknutí, pouze u Zónového taxi je třeba i přes objednání přes aplikaci jízdu zrušit zavoláním operátorovi.

Jízdu zrušte včas

A pozor – zrušení si rozmyslete včas – může se stát, že když zrušíte jízdu a řidič už na vás čeká, naúčtují vám storno poplatek. Přímo v ceníku ho uvádí Bolt (50 či 100 Kč). Pokud máte nahlášenou platbu v hotovosti, nikdo z vás padesátikorunu násilím dostávat nebude – jen si možná na dispečinku udělají u vašeho telefonního čísla malý černý puntík, aby si dali pozor příště.

V Praze a v Brně jsme jako figuranty využili i cizince. Zajímalo nás, zda ceny, které jim taxikáři naúčtují, budou srovnatelné. Většinou byly. V některých případech měl dokonce cizinec cenu o pár korun nižší. Zásadnější rozdíl jsme zaznamenali jen u společnosti Uber, ten však byl dán spíš různou dobou objednání služby než národností klienta.

Cizinci ocenili, že řidiči i dispečeři buď uměli dobře anglicky, nebo se alespoň o domluvu mile snažili. Výjimkou byla brněnská Vi3, jejíž operátorka zavěsila, když uslyšela angličtinu. Udělala to několikrát, takže o náhodu nejspíš nešlo.

Ještě jedna věc, kterou jsme zaznamenali při jednotlivých jízdách: všechna auta byla čistá, nikdy nepřijela žádná „plečka“. Řidiči byli milí a řídili dobře. Jen v několika případech byl klient nejistý, pokud šlo o způsob jízdy: řidič Boltu jel dost riskantně – na padesátce skoro stovkou; někteří řidiči Tick tack taxi a Top1Taxi esemeskovali nebo telefonovali bez handsfree.