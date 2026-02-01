Prý když pánbůh stvořil brokolici, jogurt, dušenou rybu, sýr cottage a běžecké boty, kontrovalo peklo brambůrky, nanukem, bůčkem, taveným sýrem a dálkovým ovladačem. Těžko říct, jak to tenkrát doopravdy bylo, zato je jisté, že tenhle aforismus poslal tavený sýr s ostudou na trestnou lavici zdravého stravování.
Důvodů, proč bychom se měli těmto mléčným výrobkům vyhýbat, je podle sociálních sítí a internetových diskusí nepočítaně. Předně jsou vyráběny z málo kvalitních zbytků sýrů, pro něž by jinak mlékárny neměly rozumné využití. Jsou přehlídkou chemie, škodlivých aditiv a samozřejmě soli. Co hůř, obsahují tolik fosforu, že i tu špetku vápníku, která v sýrech je, stejně nedokáže tělo kloudně využít. A aby bylo pro organismus ještě víc zle, místo bílkovin jsou jen samý tuk.
Jestli je takové pohoršení opravdu namístě, zjišťoval aktuální test iDNES.cz. Vždyť Češi stále patří mezi největší jedlíky tavených sýrů na světě, ročně jich spořádají dva kilogramy. Snadno se z nich totiž připravují svačiny. Přitom jsou pořád cenově dostupné. A hlavně: Chutnají!
Že to sýru zrovna neslušelo a nevonělo? To by šlo ještě přejít, dostal však na frak i v chuťových disciplínách.