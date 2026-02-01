„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium

Fotogalerie 13

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Magdalena Nová
Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Prý když pánbůh stvořil brokolici, jogurt, dušenou rybu, sýr cottage a běžecké boty, kontrovalo peklo brambůrky, nanukem, bůčkem, taveným sýrem a dálkovým ovladačem. Těžko říct, jak to tenkrát doopravdy bylo, zato je jisté, že tenhle aforismus poslal tavený sýr s ostudou na trestnou lavici zdravého stravování.

Premiové testy

Důvodů, proč bychom se měli těmto mléčným výrobkům vyhýbat, je podle sociálních sítí a internetových diskusí nepočítaně. Předně jsou vyráběny z málo kvalitních zbytků sýrů, pro něž by jinak mlékárny neměly rozumné využití. Jsou přehlídkou chemie, škodlivých aditiv a samozřejmě soli. Co hůř, obsahují tolik fosforu, že i tu špetku vápníku, která v sýrech je, stejně nedokáže tělo kloudně využít. A aby bylo pro organismus ještě víc zle, místo bílkovin jsou jen samý tuk.

Jestli je takové pohoršení opravdu namístě, zjišťoval aktuální test iDNES.cz. Vždyť Češi stále patří mezi největší jedlíky tavených sýrů na světě, ročně jich spořádají dva kilogramy. Snadno se z nich totiž připravují svačiny. Přitom jsou pořád cenově dostupné. A hlavně: Chutnají!

Že to sýru zrovna neslušelo a nevonělo? To by šlo ještě přejít, dostal však na frak i v chuťových disciplínách.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
titulek

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu...

Test tuzemských perlivých vín: Itálii se vyrovnají. Až na vzorky s chutí plastu či gumy

ilustrační snímek

Chryzantémy, letní jabloň z dětství u prarodičů, rozkvetlá větvička, hruškový kompot, ale také...

Test dubajské čokolády: Luxusní rozmar, který je bezpečnější oželet

ilustrační snímek

Sladkost, která kombinuje lahodnou čokoládu, jemný pistáciový krém, křupavé nudličky těsta kataifi...

Elektrokola jsou lepší, efektivnější a umějí řadit sama. Ale prodeje váznou

Trek Powerfly+ 8 Gen 5

VIDEO Český trh s elektrokoly je hodně specifický, naprosto na něm dominují horská kola. Našinci si...

Test výčepních desítek: Kvalita piva se zlepšila, přesto jejich chuť často kazí vady

Test výčepních piv

Připravit desítku, která jen nezažene žízeň, ale bude taky chutnat, je pro sládka těžší úkol než...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

ilustrační snímek

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská...

Test dětských voděodolných náplastí: Zvládnou mytí rukou, ale na moře nestačí

ilustrační snímek

Voděodolná není vodotěsná. Pokud chcete nechat dítko řádit celý den v bazénu, nakupte v lékárně...

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma stojící za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Inexad, provozovatel hračkářství a zábavního domu Playground a dříve Hamleys na ulici Na Příkopě, na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Vědci objevili speciální protilátky, které mají potenciál léčit závažná onemocnění. Takzvaná nanotělíska produkují lamy a další savci z čeledi velbloudovitých a jsou schopna do tkání proniknout lépe....

1. února 2026

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

1. února 2026

Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025)

Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v...

31. ledna 2026

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Genera&#769;lni&#769; r&#780;editel Hellenic Defence Systems Christoforos...

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku firmy Hellenic Ammunition S.A.,...

31. ledna 2026  16:39

Číňan vsadil na bateriová úložiště. Jeho firma už je v hledáčku technologických gigantů

sungrow čína solár firma technologie konvertor

Ještě donedávna stál Číňan Cao Žen-sien mimo úzký okruh energetického byznysu prakticky neznámý. Dnes se ale sedmapadesátiletý zakladatel společnosti Sungrow Power Supply řadí mezi nejvýraznější...

31. ledna 2026

Kanaďané bojkotují americké sjezdovky. Resorty vymýšlejí, jak je přilákat zpět

Lidé lyžují ve středisku Killington Ski Resort ve Vermontu. (18. února 2025)

Kanadští turisté v reakci na politiku prezidenta Donalda Trumpa výrazně omezili své návštěvy amerických lyžařských středisek. Resorty, které na ně dlouhodobě spoléhaly, hlásí pokles rezervací o...

31. ledna 2026

Játra a ledvinky jsou nové hovězí. Ameriku zachvátila móda konzumace vnitřností

Syrová hovězí játra

Konzumace vnitřností se stává novým výživovým trendem. Boom před šesti lety odstartovali kontroverzní influenceři a popularita takzvané „stravy našich předků“. Dnes jeho konzumaci podporuje dokonce i...

31. ledna 2026

Nvidia couvá z investice 100 miliard dolarů do OpenAI, obává se konkurence

ilustrační snímek

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

31. ledna 2026  10:36

Pod zemí zůstávají miliardy tun černého uhlí, obnova těžby v Česku je nereálná

V porubu se dobývá černé koksovatelné uhlí.

Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku stále miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí, jejich vytěžení by proto bylo mimořádně...

31. ledna 2026  9:49

Potravinářských kontrol je moc, ministr je chce v českých firmách snížit

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...

Loni provedli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) kolem 55 tisíc kontrol, sdělil novinářům ministr zemědělství Martin Šebestyán. Číslo je už moc velké a mělo by se do...

31. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Konec těžby černého uhlí v Česku. Jeho cesta od prvního výkopu po poslední vozík

Díky virtuálním prohlídkám se lidé podívají do posledního dolu OKD - ČSM ve...

Po více než dvou stoletích se v Česku uzavírá kapitola černého uhlí. Vytěžily se ho miliardy tun, ale od roku 1990 roční produkce klesala ze stovek milionů tun na jednotky. Říkalo se mu černé zlato,...

31. ledna 2026

Puma hlásí útlum. Slavnou značku má spasit vlivný čínský investor

Puma věří v lepší zítřky (28. ledna 2026).

Značka Puma se historicky řadí mezi nejvýznamnější německé firmy. Její příběh se začal psát už po druhé světové válce v roce 1947, brzy začala oslovovat zákazníky po celém světě. V posledních letech...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.