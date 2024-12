Pivo s barvou a chutí hořké kávy. V testu stoutů propadl nejdražší vzorek

Temná barva, sametová pěna zbarvená do béžova a příchuť kávy. To jsou hlavní znaky tohoto původně britského stylu, který se dnes vyrábí po celém světě. Stout bude chutnat i těm, kteří nemají tmavá piva v lásce. Objeví v něm vůni a chuť kávy, čokolády nebo vanilky či sušených švestek. Co víc si o Vánocích přát.