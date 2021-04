VIDEO: Test samoobslužných pokladen. Albert vítězí, průkopnické Tesco zaostává

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Když si přinesete vlastní tašku k samoobslužným pokladnám do Teska, musíte počkat, až přijde obsluha a prověří, že je to opravdu taška. To v Kauflandu se to obejde bez kontroly. Naopak v tomto řetězci nemůžete sami navolit, že máte od některého zboží více kusů, kdežto třeba v Globusu a Tesku to jde.

Kde test probíhal Navštívili jsme hypermarkety nejrozšířenějších řetězců v Česku. Natáčeli jsme v Kauflandu v Praze na Vypichu, Globusu v Čakovicích, Tesku v Edenu a Albertu na Chodově.

Reportér udělal v každém obchodě nákup složený z pečiva, ovoce, zeleniny, alkoholu, položek se slevovým kódem i spousty běžného zboží. Poté v 10 kategoriích zkoumal, jak se s nimi kasy popasují.

Hodnotil mimo jiné už zmíněné umístění vlastní tašky, dále interaktivnost vyhledávání ovoce či zeleniny, možnost dát do jednoho sáčku více druhů pečiva, opatření při pořizování alkoholu, nákup více položek, schopnost kas číst slevové čárové kódy, možnosti platby nebo jak dlouho po zaplacení člověk čeká na účtenku.

Ukázalo se, že Tesco sice bylo průkopníkem, když samoobslužné pokladny v Česku zavedlo dávno před ostatními, ale je vidět, že stárnou a potřebovaly by modernizovat. Pohodlnější byl nákup v Globusu i Kauflandu, nejlépe vychází ze srovnání Albert.

Na test toho, co jednotlivé pokladny (ne)umí, se podívejte ve videoreportáži.