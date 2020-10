Není to sice taková domácí pohroma, jakou je pro nás podle průzkumu společnosti SANEP žehlení, mytí oken nebo utírání prachu, přesto se v rodině obvykle nepředháníme, kdo „skočí s košem“.

A to už dlouhé roky stačí tak málo – jen lapnout do ruky sáček, který má za úkol hlavně cestou neprasknout a netéct a bezpečně dopravit haraburdí z domácnosti do kontejneru.