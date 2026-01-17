Ačkoliv si Robinson Crusoe připadal na ostrově Zoufalství beznadějně opuštěný, ve skutečnosti ani on nebyl tak úplně sám. Měl totiž s sebou zhruba 30 bilionů neviditelných kumpánů, kteří mu dělali společnost – ve střevech.
Jako ostatně nám všem. Téhle společnosti se odborně říká střevní mikrobiota a zahrnuje zhruba čtvrt kilogramu mikroorganismů, jež nám dnem i nocí pomáhají trávit, podporují naši obranyschopnost, chrání nás před patogeny, ovlivňují nervový systém a přispívají k detoxikaci.
Za to bychom si jich měli vážit, hýčkat je zdravým životním stylem a podstrojovat jim stravou bohatou na vlákninu. Jenže místo toho dáváme přátelským bakteriím, kvasinkám a dalším mikrobům zabrat přemírou tuků, cukrů, alkoholu a stresu i nadužíváním antibiotik.
Když jsme pak v nouzi a náš trávicí trakt vypoví službu, snažíme se domoci nápravy v lékárně, kde nakupujeme probiotika v kapslích.
Zdaleka nejdražší přípravek ani vzdáleně neobsahoval slibovaný počet mikroorganismů, ale jen necelou pětinu. Ani opakovanou kultivací se přitom laboratoři nepodařilo zjistit přítomnost žádného z početných druhů kvasinek.