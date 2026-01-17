Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Premium

Fotogalerie 16

Probiotika test | foto:  Petr Topič, MAFRA

Magdalena Nová
  10:00
I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu prospívají našemu zdraví, po léčbě antibiotiky pomáhají. Volně nabízené preparáty ovšem často nabízejí za hodně peněz krajně nejistý výsledek.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Premiové testy

Ačkoliv si Robinson Crusoe připadal na ostrově Zoufalství beznadějně opuštěný, ve skutečnosti ani on nebyl tak úplně sám. Měl totiž s sebou zhruba 30 bilionů neviditelných kumpánů, kteří mu dělali společnost – ve střevech.

Jako ostatně nám všem. Téhle společnosti se odborně říká střevní mikrobiota a zahrnuje zhruba čtvrt kilogramu mikroorganismů, jež nám dnem i nocí pomáhají trávit, podporují naši obranyschopnost, chrání nás před patogeny, ovlivňují nervový systém a přispívají k detoxikaci.

Za to bychom si jich měli vážit, hýčkat je zdravým životním stylem a podstrojovat jim stravou bohatou na vlákninu. Jenže místo toho dáváme přátelským bakteriím, kvasinkám a dalším mikrobům zabrat přemírou tuků, cukrů, alkoholu a stresu i nadužíváním antibiotik.

Když jsme pak v nouzi a náš trávicí trakt vypoví službu, snažíme se domoci nápravy v lékárně, kde nakupujeme probiotika v kapslích.

Zdaleka nejdražší přípravek ani vzdáleně neobsahoval slibovaný počet mikroorganismů, ale jen necelou pětinu. Ani opakovanou kultivací se přitom laboratoři nepodařilo zjistit přítomnost žádného z početných druhů kvasinek.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Test tuzemských perlivých vín: Itálii se vyrovnají. Až na vzorky s chutí plastu či gumy

ilustrační snímek

Chryzantémy, letní jabloň z dětství u prarodičů, rozkvetlá větvička, hruškový kompot, ale také...

Test dubajské čokolády: Luxusní rozmar, který je bezpečnější oželet

ilustrační snímek

Sladkost, která kombinuje lahodnou čokoládu, jemný pistáciový krém, křupavé nudličky těsta kataifi...

Test hygieny v časech žloutenky: v jediném nákupáku na Moravě byla WC stoprocentní

ilustrační snímek

Místo, jehož návštěvě se čas od času nevyhne nikdo z nás. Veřejné toalety. Ty v obchodních centrech...

Elektrokola jsou lepší, efektivnější a umějí řadit sama. Ale prodeje váznou

Trek Powerfly+ 8 Gen 5

VIDEO Český trh s elektrokoly je hodně specifický, naprosto na něm dominují horská kola. Našinci si...

Test výčepních desítek: Kvalita piva se zlepšila, přesto jejich chuť často kazí vady

Test výčepních piv

Připravit desítku, která jen nezažene žízeň, ale bude taky chutnat, je pro sládka těžší úkol než...

Test tuzemáků: Některé plují důstojně, jiné jsou vratké ve vůni i chuti

Test tuzemáků

Umí provonět Vánoce, zahřát tělo i ducha po návratu z běžek, dodat čaji na výbušnosti a kofole...

Test fitness aplikací: Trenéři do kapsy radí, hecují a měří. Někdy však podle plotu

Ilustrační snímek

Včera se to nepovedlo, ale dnes to dáš. Skvělý začátek. Teď se nezastavuj! Změř si tep... Fitness...

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Premium
Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu prospívají našemu zdraví, po léčbě antibiotiky pomáhají. Volně nabízené preparáty ovšem často nabízejí za...

17. ledna 2026

I taková je Amerika. Jedno zaměstnání přestává na obživu stačit

ilustrační snímek

Ve Spojených státech rychle přibývá lidí, které jedna práce neuživí. Nejnovější data z amerického pracovního trhu ukazují, že podíl osob s více zaměstnáními je nejvyšší za posledních pětadvacet let....

17. ledna 2026

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022

Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického...

16. ledna 2026

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

16. ledna 2026

Účet za převzatou venezuelskou ropu: USA ji prodávají o 30 procent dráž

oil ropa barel brent

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly...

16. ledna 2026  15:42

Pro špičkové technologie jsou k mání dvě miliardy, ministerstvo chystá další výzvy

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ještě měsíc, přesněji do 19. února, mohou firmy podávat žádosti o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzvu vyhlásilo loni v říjnu ministerstvo...

16. ledna 2026  15:08

Vodka s treskou jako snídaně šampionů. Řetězec narazil s humornou nabídkou

V akčním letáku slovenského řetězce Terno se v týdnu od 15. - 21.  ledna...

Slovenský maloobchodní řetězec Terno vzbudil vlnu kritiky poté, co ve svém akčním letáku představil nabídku označenou jako konsolidační snídaně. Kombinace v aktuálním letáku zahrnuje vodku, tresku v...

16. ledna 2026  14:15

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Vlaková souprava InterPanter

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě....

16. ledna 2026  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to národní hrdina. Na dělníka, který nadával Trumpovi, lidé vybrali miliony

Prezident Donald Trump odpovídá na otázky novinářů společně s ředitelem závodu...

Zaměstnanec továrny Ford Motor v americkém Dearbornu, jehož suspendovali za nadávku směřovanou prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, získává velkou podporu od svých přátel a dalších lidí....

16. ledna 2026  10:57

Od uhlí k čisté energii. Podle manažerky ČEZ to není ideologie, ale rozum

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ.

Zkratka ESG se stala politickým i byznysovým symbolem. Podle Michaely Chaloupkové z představenstva společnosti ČEZ ale nejde o ideologii ani povinný diktát z Bruselu. „Je to jen jiné pojmenování...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.