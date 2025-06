Prášek na praní, toaletní papír, plenky, dětská výživa... Co měsíc, to pro mladou rodinu klidně dva nebo tři tisíce vydané za kosmetiku či drogistické zboží. MF DNES proto srovnala ceny nákupu...

Nový zákon o snížení daní a výdajů, jejž podporuje americký prezident Donald Trump a jehož návrh v současné době prochází Kongresem, navýší do deseti let dluh federální vlády o dalších 2,4 bilionu...

Vláda ve středu podepsala smlouvu s jihokorejskou firmou KHNP na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu na tiskové konferenci to potvrdil premiér Petr Fiala (ODS). Vláda tak reagovala na...

Musk odhodil čepičku MAGA. Pokusí se oživit Teslu a posunout SpaceX

Je to jen pár dnů, co miliardář Elon Musk ohlásil odchod ze světa americké politiky a oznámil investorům i akcionářům, že se opět naplno chce věnovat svému byznysu. Návrat do reality ale pro něj...