TEST DNES: Nákup do tisíce. Za akční zboží a privátní značky ušetříte až čtvrtinu

Pokud chcete utratit tisícikorunu, můžete si dopřát například jednu lahev originál šampaňského Veuve Clicquot nebo spořádat jednu z nejdražších bonboniér na světě – Vosges Haut Chocolat.

Anebo se spokojíte jenom s lahvinkou müllera a tabulkou mléčné čokolády, ovšem ještě k nim naplníte plný košík rodinným nákupem na celý další týden.

Jde jen o to, co, kde a kdy nakoupíte. Jak zjistila redakce MF DNES, kdybyste vybírali pouze zboží za akční ceny a potraviny privátních značek – a zvládli návštěvu více supermarketů, z tisícikoruny by vám zbylo ještě téměř 250 korun, tedy dost na rodinné vstupné do Národní galerie či pražské botanické zahrady.