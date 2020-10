TEST: Pitný režim pod drobnohledem. Děti vybíraly nejlepší láhev

Řešíme to pořád: do čeho nalít dětem pití do školy? Denní kupování půllitrovek vody? Sice nevadí, když ji potomek někde zapomene a ztratí, ale je to neekologické a neekonomické. Vyplachování a plnění již použitých lahviček, dokud to jde? Děláme to všichni, ale zmírní se jen dopad první varianty.