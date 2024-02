Test kysaného zelí: Stojí pakatel, ale funguje lépe než drahé vitaminy

Svátek to byl tak tichý, až si ho nikdo nevšiml. Když v sobotu 17. února slavilo zelí svůj světový den, nestálo nám ani za slova díků. A že by bylo zač poděkovat – zelí je totiž přesně tím, co rádi označujeme za „superpotravinu“. Pokud ho navíc necháme fermentovat neboli kvasit, stvoříme bombu. Pozor, nikoliv kalorickou, nýbrž nutriční.

„Obsahuje vitamin C, probiotickou kulturu, vlákninu a další tělu prospěšné složky a naopak má nízký obsah cukrů,“ shrne přínos kysaného zelí pro naše zdraví Aleš Rajchl, vedoucí Ústavu konzervace potravin na pražské VŠCHT, kam putovala z redakce MF DNES zásilka dvanácti vzorků, aby laboratoř mohla ověřit, zda v obchodech můžeme pořídit fermentované zelí se všemi výživovými přednostmi.