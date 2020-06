Test kremžské hořčice: Česká klasika z octa porazila originál z vína

Není se co divit – byť nejsme v evropském srovnání největší hořčiční jedlíci, v této disciplíně dominují už několik století Francouzi, i tak spořádáme ročně odhadem 2,5 kilogramu plnotučné, kremžské nebo dijonské verze. A to přesto, že ji stále podezíráme, že je nezdravá, protože obsahuje plno tuků, soli i cukru a navrch ještě všemožná aditiva. Na začátku grilovací a opékací sezony se proto MF DNES rozhodla ověřit, zda je to jen tradovaný mýtus, nebo smutná skutečnost.