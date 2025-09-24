Test kombuchy: Pozor na alkohol! Živá kultura vám může přidělat starosti

Někteří „chovatelé“ tu rosolovitou žoužel, jež připomíná tlející medúzu, něžně oslovují mazlík, mimi, Toník nebo skobík.
Příčetnější domácí výrobci kombuchy naštěstí vědí, že jim fermentovaný neboli kvašený nápoj ze slazeného čaje nepřipravuje žádné zvířátko (dokonce ani houba, jak si mnozí mylně myslí), nýbrž početná symbiotická kultura bakterií a kvasinek, anglickou zkratkou SCOBY, která přebývá v placce z celulózy, kterou pomocí enzymů vytvářejí samy mikroorganismy.
Snad všichni jsou však přesvědčeni o mocných účincích kombuchy, protože je výsledkem procesu kvašení: díky bakteriím podporuje a zlepšuje trávení i hubnutí, antioxidanty a bohatá úroda vitaminu C i B posilují imunitu, živá kultura může pročistit organismus v době půstu či abstinence, dokonce prý působí jako prevence kardiovaskulárních a onkologických chorob.